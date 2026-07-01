Theo thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, 20 thí sinh có tổng điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) cao nhất cả nước đều đạt từ 29,5 điểm trở lên.

Dẫn đầu là 4 thí sinh đồng thủ khoa với 30/30 điểm tuyệt đối, trong đó TPHCM có 3 thí sinh và Đắk Lắk có 1 thí sinh.

Ngay sau nhóm thủ khoa là 13 thí sinh đạt 29,75 điểm. Trong nhóm này, TPHCM tiếp tục chiếm ưu thế với 7 thí sinh, Hà Nội có 1 thí sinh, Bắc Ninh có 2 thí sinh, còn Hải Phòng, Ninh Bình và Hà Tĩnh mỗi địa phương có 1 thí sinh.

3 vị trí còn lại trong top 20 đều đạt 29,5 điểm. Như vậy, 17/20 thí sinh có tổng điểm từ 29,75 điểm trở lên.

Xét theo địa phương, TPHCM áp đảo tuyệt đối khi có 10/20 thí sinh, chiếm 50% danh sách. Hà Nội đứng thứ hai với 4 thí sinh, Bắc Ninh có 2 thí sinh, trong khi Đắk Lắk, Hải Phòng, Ninh Bình và Hà Tĩnh mỗi địa phương có 1 thí sinh.

Đáng chú ý, hầu hết các thí sinh trong top 20 đều đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn Hóa học hoặc 10 điểm môn Sinh học, và nếu không đạt điểm tuyệt đối thì chỉ bị trừ 0,25 hoặc 0,5 điểm ở một môn.

Sau đây là Top 20 thí sinh có điểm khối B00 tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất cả nước: