Ngày 12/11, Sở GD-ĐT TPHCM thông báo: Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), đơn vị không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng. Chủ trương này nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đã được duy trì nhiều năm qua.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng gửi lời cảm ơn trân trọng đến sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của các cơ quan, đơn vị và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của thành phố.

Giáo viên và học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong 13 năm qua, kể từ năm 2013, Sở GD-ĐT TPHCM đều phát đi văn bản mong muốn được nhận thiệp điện tử chúc mừng thay cho hoa tươi, quà tặng nhân dịp 20/11. Theo lãnh đạo Sở, đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên Sở trên tinh thần thân ái và tiết kiệm.

Hiện nhiều trường học trên địa bàn TPHCM cũng khuyến khích phụ huynh, học sinh và đối tác không tặng hoa, quà mà chuyển sang sách, tập hoặc học bổng cho học sinh. Một số trường điển hình như Tiểu học Phan Văn Trị, THCS Nguyễn Văn Luông, THPT Thủ Đức, THCS Lê Minh Xuân… cũng thực hiện việc này. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh và mạnh thường quân, góp phần lan tỏa giá trị giáo dục với nhiều ý nghĩa thiết thực.