Nghịch lý tuyến đường chưa đầy 5km nhưng chia 8 gói thầu

Chiều 18/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các sở, ngành kiểm tra thực địa dự án cầu đường Nguyễn Khoái – công trình giao thông trọng điểm nhằm giảm tải cho cầu Kênh Tẻ và trục đường Khánh Hội.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra thực địa dự án. Ảnh: TK

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái – công trình giao thông trọng điểm của TPHCM – được HĐND TP điều chỉnh chủ trương đầu tư cuối năm 2023, thời gian thực hiện giai đoạn 2016-2028. Tổng mức đầu tư 3.725 tỷ đồng, trong đó 1.392 tỷ đồng dành cho bồi thường, tái định cư, di dời hạ tầng và 1.619 tỷ đồng cho xây dựng.

Do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư, dự án có tuyến chính dài 1.160m, nối đường Hoàng Trọng Mậu (phường Tân Hưng) với đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Ông Lãnh). Công trình gồm cầu vượt dài 2.576m qua kênh Tẻ và rạch Bến Nghé, cải tạo, mở rộng 863m đường Võ Văn Kiệt cùng các hạng mục thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dù tổng chiều dài tuyến chưa tới 5km, dự án được chia thành 8 gói thầu xây lắp. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng cách làm này gây khó khăn trong phối hợp, tiềm ẩn rủi ro về tiến độ và quản trị.

Ông yêu cầu với các hạng mục chưa triển khai, cần nghiên cứu gộp theo hình thức tổng thầu để quản lý một đầu mối, tăng chủ động thi công và hạn chế “lệch nhịp” giữa các phân đoạn.

Lãnh đạo TP cũng lưu ý chủ đầu tư tính toán phương án thi công phù hợp trên đường Nguyễn Khoái, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Phối cảnh dự án cầu - đường Nguyễn Khoái. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Gỡ “nút thắt” mặt bằng để khởi công trong tháng 3

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Giao thông, cho biết dự án cầu đường Nguyễn Khoái ban đầu quy mô nhỏ, chủ yếu kết nối phường Tân Hưng với phường Vĩnh Hội.

Năm 2023, dự án được điều chỉnh, mở rộng kết nối đến phường Cầu Ông Lãnh. Việc bổ sung hạng mục trên nền các gói thầu cũ khiến số lượng gói thầu tăng, phát sinh chồng chéo trong triển khai. Ban Giao thông đang rà soát, đề xuất phương án gộp gói thầu để đảm bảo đồng bộ.

Hiện một số hạng mục đã triển khai. Gói thầu XL2 (nhịp dẫn phía Tân Hưng) khởi công từ tháng 12/2025, khối lượng đúc cấu kiện đạt khoảng 50%. Gói thầu XL4 (mở rộng đường Nguyễn Khoái) đã chọn xong nhà thầu, dự kiến khởi công trong tháng 3/2026 nếu địa phương bàn giao 80% mặt bằng.

Theo Ban Giao thông, vướng mắc lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Đến nay, 109/147 trường hợp đã đồng thuận (67%), song việc phê duyệt giá bán nhà tái định cư và kiểm định cư xá Cảng số 13 còn chậm, khiến hơn một nửa diện tích chưa thể bàn giao.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 6/2026, coi đây là điều kiện then chốt để đảm bảo tiến độ dự án.

Ông nhấn mạnh việc giải quyết kịp thời quyền lợi tái định cư không chỉ là thủ tục mà là yếu tố quyết định để ổn định đời sống người dân và hoàn thành công trình vào quý II/2028.