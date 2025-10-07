Văn phòng UBND TPHCM vừa ra thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về tiến độ dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT tại các cửa ngõ thành phố. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo nhiều sở, ngành cùng đại diện các địa phương nơi dự án đi qua.

Tình trạng kẹt xe ở TPHCM vẫn chưa được giải quyết khi nhiều dự án hạ tầng chậm tiến độ. Ảnh: Phong Hòa

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn quy trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư và báo cáo kết quả trước ngày 10/10.

Phó Chủ tịch TPHCM nhấn mạnh, các địa phương phải khẩn trương rà soát, xác định địa điểm bố trí tái định cư, đồng thời lập dự toán kinh phí tạm cư cho người dân chờ tái định cư. Sở Xây dựng được giao rà soát, phân bổ quỹ nhà ở xã hội và tái định cư, ưu tiên cho các dự án có quy mô trên 1.000 hộ dân.

Đối với dự án cầu đường Bình Tiên, Sở Xây dựng và UBND các phường, xã liên quan phải hoàn thiện các đồ án quy hoạch, hồ sơ pháp lý và phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 12/2025. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 15/10.

Ngoài ra, TPHCM cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với 4 dự án BOT gồm: Nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và đường trục Bắc – Nam. Các sở, ngành được giao mốc thời gian cụ thể để hoàn tất thi tuyển kiến trúc, lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo tiến độ trình phê duyệt trong năm 2025.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường yêu cầu các địa phương phát huy tinh thần chủ động, thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã thường xuyên kiểm điểm tiến độ, kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ thủ tục pháp lý và công tác bồi thường, tái định cư các dự án trọng điểm trong năm nay, tạo tiền đề thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa công trình vào phục vụ người dân.