Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang lan tỏa mạnh mẽ trong các trường học, giúp học sinh không chỉ tiếp thu tri thức mà còn rèn luyện nhân cách theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Những năm qua, giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nơi các mầm non tương lai của đất nước học tập và trưởng thành.

Giáo dục là nền tảng để hình tượng Hồ Chí Minh đọng lại trong lòng mỗi học sinh, góp phần xây dựng và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh cho các em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chính các em sẽ là nòng cốt lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với người thân, gia đình. Học sinh sẽ giữ vai trò kết nối, lan tỏa, sâu sắc hơn, là nguồn đánh giá và phản hồi việc đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến với đời sống xã hội.