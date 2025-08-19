Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẳng định, việc ra mắt không gian văn hóa đọc bên Hồ Văn - nơi học trò Văn Miếu tụ họp hàng trăm năm trước - đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy tinh thần đọc sách và học tập suốt đời.

Không gian văn hóa đọc miễn phí thơ mộng bên Hồ Văn.

Mô hình thư viện mở, lại miễn phí, được ví như ngôi nhà chung của những người yêu tri thức, hướng tới mục tiêu kết nối di sản - tri thức - cộng đồng và khuyến khích sự tham gia của người dân vào đời sống văn hóa.

"Chúng tôi mong muốn nơi đây trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo thành hệ sinh thái cùng với các hoạt động trải nghiệm của Hồ Văn, góp phần đưa Hồ Văn trở thành không gian có nhiều hoạt động phục vụ khách tham quan và đóng góp cho sự phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố", ông Kiêu khẳng định.

Không gian văn hóa đọc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện có gần 1.000 đầu sách quý, do các đơn vị bảo trợ trao tặng, gồm: Nhà xuất bản Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Phụ nữ, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Huy Hoàng Books, Thái Hà Books, Tri thức trẻ, đồng thời còn có số lượng lớn sách luân chuyển từ Trung tâm văn hóa và Thư viện Hà Nội.

Không gian đọc tại Hồ Văn đem đến cho độc giả nhiều mảng kiến thức phong phú: lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội, truyền thống khoa bảng, danh nhân Nho học Việt Nam, văn học nghệ thuật, kỹ năng sống… Đặc biệt, bộ Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến của Nhà xuất bản Hà Nội, góp phần khẳng định giá trị tri thức bền vững mà Thăng Long - Hà Nội đã bồi đắp suốt hàng nghìn năm.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm di sản được tổ chức tại đây, định hướng từng bước đưa không gian Hồ Văn trở thành không gian văn hóa của Thủ đô Hà Nội với các sản phẩm công nghiệp văn hóa đa dạng, hấp dẫn khách tham quan. Không gian văn hóa đọc - Văn Miếu Quốc Tử Giám phục vụ mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi, khách du lịch và cư dân quanh di tích đến đọc tại chỗ, hoàn toàn miễn phí.