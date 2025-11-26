Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 chính thức khai mạc sáng 26/11 tại TPHCM.

Sự kiện quy tụ hơn 500 doanh nghiệp, 30 cơ quan ngoại giao và 70 đoàn quốc tế, cùng các chuyên gia hàng đầu để thảo luận những giải pháp đột phá cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.