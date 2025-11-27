Tại diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, các chuyên gia trong và ngoài nước đã cùng phân tích những xu hướng mới, giải pháp hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh, bền vững, kết nối sâu rộng với kinh tế khu vực và toàn cầu.