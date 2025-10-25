W-sach7.jpg
Nhà sách FAHASA Vạn Phúc vừa chính thức khai trương, không gian văn hóa đọc chuẩn phong cách Nhật với diện tích gần 1.000m², là một trong những không gian có kiến trúc độc đáo nhất trong hệ thống FAHASA. 
W-sach10.jpg
Khu vực trưng bày kính theo chủ đề lễ hội và các sản phẩm nổi bật là điểm nhấn mới, giúp không gian thêm sinh động, thu hút khách ngay từ lối vào.
W-sach4.jpg
Lấy cảm hứng từ làng nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc, toàn bộ không gian được thiết kế mềm mại, uyển chuyển, kết hợp yếu tố văn hóa - nghệ thuật, mang lại trải nghiệm vừa hiện đại vừa đậm bản sắc. 
W-sach5.jpg
Đặc biệt, khu vực đọc sách và trải nghiệm được bố trí theo chủ đề "Vũ trụ tri thức", mô phỏng bầu trời, mặt trời và các vì tinh tú, trở thành điểm dừng chân yêu thích của độc giả.
W-sach1.jpg
Ngoài ra còn có thêm khu vực trải nghiệm mới bao quanh bởi kệ sách thiếu nhi, đồ chơi sáng tạo và khu vực tổ chức workshop, ký tặng, giao lưu tác giả. Đây sẽ là không gian kết nối giữa gia đình, bạn trẻ và những người yêu sách.
W-sach2.jpg
Không gian văn hóa đọc trưng bày hơn 70.000 đầu sách đa dạng thể loại và 60.000 mặt hàng văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng, hàng lưu niệm cao cấp. 
W-sach3.jpg
Các khu vực trưng bày được sắp xếp khoa học, nổi bật với nhiều tủ sách chủ đề như: Tủ sách Nguyễn Nhật Ánh, Tủ sách mùa thu, Tủ sách trinh thám - kinh dị, tác phẩm kinh điển vượt thời gian, rèn luyện tư duy - cân bằng cảm xúc...
W-sach6.jpg
Nhân dịp khai trương, độc giả sẽ được giảm giá từ 10% - 50% cho hàng ngàn sản phẩm cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Đặc biệt, trong tháng 10, chuỗi hoạt động dành cho fan manga như phát hành bản giới hạn Hoa thơm kiêu hãnh (Tập 7), Thiên quan tứ phúc (Tập 2) và boxset Thanh gươm diệt quỷ premium kèm quà tặng giới hạn dành cho khách cosplay được tổ chức riêng tại FAHASA Vạn Phúc.
