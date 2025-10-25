Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và Trường Tiểu học Nguyễn Siêu trao tặng Tủ sách Phật Quang gồm gồm 451 đầu sách, 650 cuốn truyện thiếu nhi trị giá 32 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học Cao Kỳ (Bắc Kạn) nhằm lan toả văn hoá đọc.