Trong kỷ nguyên số, Internet đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Với trẻ em, không gian mạng mở ra thế giới học tập, giải trí và kết nối rộng lớn hơn với bạn bè, người thân. Thế nhưng, bên cạnh những tiện ích ấy, môi trường trực tuyến cũng tiềm ẩn không ít rủi ro từ các chiêu trò lừa đảo, đánh cắp thông tin đến những nội dung độc hại, tiêu cực trên mạng xã hội.

Công an xã Bình Minh tuyên truyền kỹ năng số cho học sinh

Nhận thấy rõ nguy cơ này, thời gian qua, xã Bình Minh (Đồng Nai) đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người dân, đặc biệt là học sinh và người cao tuổi.

Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, việc tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng tránh lừa đảo và đảm bảo an toàn thông tin được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý xã hội.

“Chúng tôi triển khai nhiều hình thức như phát thanh, đăng tải thông tin trên mạng xã hội, tổ chức hội nghị, lớp tập huấn. Mới đây, UBND xã phối hợp với công an địa phương tổ chức buổi tuyên truyền với chủ đề ‘An toàn thông tin và chống lừa đảo qua mạng cho học sinh’ tại Trường THCS Đinh Tiên Hoàng”, bà Thủy nói.

Học sinh đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với lực lượng công an.

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện hành vi vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, cũng như cách sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh. Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn nhận biết và phòng tránh những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang ngày càng tinh vi.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an xã Bình Minh cho biết, học sinh, sinh viên là nhóm dễ bị tác động vì thiếu kinh nghiệm và dễ tin người. Do đó, công an xã thường xuyên phối hợp với nhà trường, đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội để tuyên truyền, giúp các em nâng cao cảnh giác, tránh bị lôi kéo hoặc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu cá nhân.

Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng cũng có những buổi giảng dạy cho học sinh về các biện pháp bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, nhà trường đã lồng ghép nội dung tuyên truyền an toàn mạng vào tiết học, hoạt động ngoại khóa và fanpage của nhà trường.

“Chúng tôi biên soạn các kịch bản tình huống, hướng dẫn học sinh cách thiết lập bảo mật trên Zalo, Messenger. Khi gặp sự cố, các em được khuyến khích báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm để phối hợp cùng lực lượng công an xử lý kịp thời”, ông Bình nói.

Không chỉ ở xã Bình Minh, công tác tuyên truyền phòng chống lừa đảo trực tuyến còn được thực hiện sôi nổi tại phường Trảng Dài. Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) phường đã thành lập nhiều mô hình sáng tạo như “Gia đình số”, “Chi hội số” hay “Hướng dẫn viên 1+1”, qua đó giúp hội viên nắm vững kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng Internet an toàn.

"Chi hội số" Hội LHPN phường Trảng Dài đang tổ chức lớp hướng dẫn mọi người.

Chị Vũ Thị Thùy Linh (một hội viên) chia sẻ: “Nhờ tham gia các buổi tập huấn, tôi biết cách nhận diện tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo và tự tin hơn khi sử dụng điện thoại thông minh. Giờ đây, chúng tôi không còn bị động khi gặp các tình huống đáng ngờ”.

Còn chị Đinh Thị Na, một người dân sinh sống trên địa bàn cho biết, trước đây khi nhận cuộc gọi lạ, chúng tôi thường lo lắng, không biết xử lý ra sao. Sau khi được tập huấn, ai cũng hiểu rõ hơn và yên tâm hơn. Cán bộ hội phụ nữ thường xuyên xuống tận khu dân cư, chia sẻ trực tiếp, rất gần gũi và tận tâm.

Bà Huỳnh Thị Trúc Giang, Chủ tịch Hội LHPN phường Trảng Dài cho biết, hội luôn cập nhật các chiêu trò lừa đảo mới, đăng tải cảnh báo trên fanpage và linh hoạt lựa chọn hình thức tuyên truyền.

“Với người lớn tuổi, chúng tôi tuyên truyền trực tiếp; còn công nhân bận rộn thì triển khai trực tuyến. Mục tiêu là giúp hội viên nâng cao kỹ năng nhận diện, tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn và nhân văn”, bà Giang nhấn mạnh.

Hội LHPN phường Trảng Dài đến từng hộ dân tuyên truyền cách khóa tài khoản cá nhân, hạn chế bị lừa đảo.

Những hoạt động tuyên truyền tại Bình Minh và Trảng Dài cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao ý thức cộng đồng về an toàn thông tin. Từ học sinh, phụ huynh đến người cao tuổi đều đã có cái nhìn chủ động hơn, biết cách phòng tránh rủi ro khi tham gia không gian mạng.

Huy Hoàng