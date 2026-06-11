Đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2026 được VietNamNet cập nhật nhanh để thí sinh và phụ huynh tham khảo.

9h45, thời gian làm bài thi môn Ngữ Văn của kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 kết thúc. Sau hồi trống báo, các thí sinh bắt đầu bước ra khỏi điểm thi.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các sĩ tử. Nhiều em đánh giá đề Ngữ Văn năm nay không quá khó, phổ điểm 7-8 có thể nhiều. "Ngữ Văn là môn em khá lo, tuy nhiên, khi đọc đề thì em thở phào vì cảm giác không bị "đánh đố". Bên cạnh đó, đề Văn liên quan đến quyền lực công nghệ - là đề tài rất kề cận với giới trẻ hiện nay nên em làm khá tốt phần liên hệ thực tế", thí sinh Thảo Linh đánh giá.

Nữ sinh Phương Ly reo vui khi thấy bố đang đứng đợi, em cho biết bản thân đã "lường trước" đề thi sẽ liên quan tới khoa học - công nghệ, AI... Linh cho biết trước thời điểm ngày thi, em và bố mẹ đã bàn luận khá sôi nổi về các vấn đề hot trong xã hội hiện nay, không ngờ thực sự "trúng tủ". "Em viết khá dài, phần liên hệ làm tốt, dự tính đạt 8 điểm", Ly khẳng định.

Các sĩ tử hồ hởi trao đổi về đề Ngữ văn với phụ huynh và bạn bè tại cổng trường.

Tại điểm thi THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), ông Trịnh Trung (48 tuổi) không giấu khỏi niềm vui mừng khi nghe con thông báo hoàn thành tốt bài thi đầu tiên. “Gia đình tôi luôn tạo điều kiện hết mức để con có tâm lý thoải mái trong kỳ thi quan trọng”. Ông cũng cho biết, theo ý tưởng của con gái lớn, gia đình đã chuẩn bị băng rôn lớn để tạo động lực cho con.

Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, Bảo Ngọc cho biết em ấn tượng nhất với câu hỏi liên quan đến quan điểm của Steve Jobs. Trong bài làm, nữ sinh liên hệ đến Trần Đại Nghĩa như một minh chứng cho vai trò của nhân tài trong sự phát triển của đất nước. "Em cho rằng câu hỏi này nhấn mạnh yếu tố con người là nền tảng quan trọng để một quốc gia phát triển bền vững", Ngọc nói.

Vừa bước ra khỏi điểm thi sau môn Ngữ văn, Nguyễn Công Bảo Phúc được mẹ ôm chầm lấy để động viên. Nam sinh cho biết đề thi không quá khó, các câu hỏi nằm trong phạm vi ôn tập nên em làm bài khá thuận lợi và tự tin đạt trên 7 điểm.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các sĩ tử sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại TPHCM. Nhiều học sinh nhận xét rằng so với năm trước, câu 2 của đề thi năm nay không đưa ra chủ đề cụ thể. Điều khó nhất là thí sinh phải hiểu sâu nội dung và thông điệp của bài thơ để triển khai bài viết. Nhiều bạn khá bất ngờ khi ngữ liệu phân tích là một bài thơ nằm ngoài sách giáo khoa.

Thí sinh Phương Thảo, học sinh lớp 12.4 Trường Trung học Thực hành thuộc Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho biết đã viết hết 7 tờ giấy thi trong bài thi môn Ngữ văn. Nữ sinh đánh giá bài làm của mình khá tốt và kỳ vọng đạt trên 7 điểm.

Nụ hôn ngọt ngào được cô Bùi Thị Thúy Kiều dành tặng em Gia Hân, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, ngay sau khi em hoàn thành bài thi và bước ra khỏi điểm thi.