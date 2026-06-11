Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh của cả nước chính thức bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Phần lớn các em có tâm trạng sảng khoái, tự tin trước môn thi này.

Xuân Mai, học sinh lớp 12A17 Trường THPT Trưng Vương, được ba đưa tới điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM). "Con cứ yên tâm tập trung làm bài thi. Khi nào thi xong, ba sẽ đứng đợi con trước cổng trường để đón con về", vị phụ huynh nói sau khi ôm cô con gái nhỏ vào lòng để động viên. Sau khi con gái bước vào điểm thi, anh mới yên tâm tiếp tục công việc đi giao hàng của mình.

Nhiều phụ huynh trao cho con chiếc ôm, cái đập tay, khoác vai... và những lời chúc ngọt ngào để động viên khích lệ tinh thần con em mình.

Cô Nguyễn Thị Bích Trâm trao cho con một nụ hôn động viên trước giờ thi và nhắn nhủ con hãy thật bình tĩnh, tự tin, làm bài cẩn thận, không quá áp lực mà chỉ cần cố gắng hết sức mình.

Trước cổng điểm thi THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), các sĩ tử cùng bố mẹ kiểm tra lại thông tin, giấy tờ dự thi rồi nhanh chóng bước vào phòng. Nguyễn Bách (thí sinh) cho biết sáng nay em được bố đưa tới điểm thi, gửi lời chúc và động viên nên em thấy khá bình tĩnh rồi.

6h40, các thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Lê Hồng Phong được gọi vào phòng thi và ổn định chỗ ngồi.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa. Trước giờ làm bài, các thí sinh được giám thị phổ biến quy chế thi, nhắc nhở những vật dụng được phép mang vào phòng thi cũng như các quy định cần tuân thủ. Các giám thị nhắc nhở thí sinh lắng nghe kỹ phần phổ biến quy chế và nội quy phòng thi, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, đồng thời tránh những sai sót đáng tiếc.