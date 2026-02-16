Trong không khí linh thiêng của thời khắc cuối năm Ất Tỵ, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước mà còn góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch

Chủ tịch nước nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhà 67 là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong những năm cuối đời, đồng thời là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người.

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan di tích Nhà 67

Bắc Bộ Phủ và quần thể các công trình tại số 2 Lê Thạch là không gian lịch sử thiêng liêng của dân tộc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chính phủ lâm thời làm việc trong những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của chính quyền cách mạng, Nhà nước độc lập, tự chủ, chính danh, là khát vọng tự do, hòa bình và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Hồi đầu tháng 2, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch - Bắc Bộ Phủ.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước ở số 2 Lê Thạch

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước và gia đình; mong muốn tập thể cơ quan tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.