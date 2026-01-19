Không chỉ thu hút hàng trăm nghìn người tham dự, sự kiện còn tạo ra một không gian nơi cộng đồng cùng kết nối, chia sẻ giá trị và khởi động tinh thần, sẵn sàng bước vào một năm mới.

Thành công của sự kiện cho thấy tầm nhìn của The Purpose Group (gồm các đơn vị thành viên Purpose.Ant, Vietnam Brand Purpose và X+P-collective), nhà sáng lập nền tảng City Tết Fest kiêm đơn vị tổ chức lễ hội năm nay. Khác với các mô hình sự kiện giải trí đơn thuần, City Tết Fest được định hướng phát triển theo cấu trúc đa trụ cột, mở rộng từ văn hoá, sáng tạo, âm nhạc và các thực hành mang tính cộng đồng.

Sự choáng ngợp của những giác quan được đánh thức

Ngay khi đặt chân đến Công viên Bờ sông Sài Gòn, người tham dự đã được dẫn dắt vào không gian lễ hội đa tầng, kết hợp ánh sáng nghệ thuật, âm thanh sôi động và những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm giao thừa.

Sự khác biệt của City Tết Fest năm nay không chỉ nằm ở sân khấu âm nhạc, mà còn là cách không gian nghệ thuật len lỏi vào hành trình trải nghiệm. Các khu vực như Immersive House® hay triển lãm đa phương tiện CTRL+M và đại cảnh trình diễn thị giác Tết Morphosis đã xóa bỏ ranh giới giữa người xem và tác phẩm.

Đông đảo người xem hào hứng khám phá các tác phẩm nghệ thuật tại không gian Immersive House®

Sự văn minh và tinh tế được lan toả

Sự kiện lần nữa đã tái định nghĩa lại cách “đi fest” của giới trẻ: Không phải chen lấn xô bồ, mà là sự tận hưởng thảnh thơi và có gu. Lần đầu tiên, khán giả được trải nghiệm khám phá ẩm thực cao cấp tại không gian Mê vị®. Xuất hiện như một nền tảng đối thoại sống động, tại đây, ranh giới giữa đầu bếp và các nhà thực hành sáng tạo đa lĩnh vực được xóa bỏ, tạo điều kiện để các góc nhìn đa chiều về ẩm thực được chia sẻ rộng rãi.

Mê vị® hiện diện như một nền tảng đối thoại sống động, kết nối các đầu bếp với cộng đồng sáng tạo đa lĩnh vực, để cùng thảo luận những góc nhìn mới mẻ về văn hóa ẩm thực

Niềm vui lễ hội còn đến từ việc dạo bước tại Chợ Tết “Maze-zô” và đặc biệt là Chợ Á-mê!Local®. Tại đây, mỗi gian hàng đều phải trải qua quá trình giám tuyển kỹ càng về chất lượng và thẩm mỹ, tạo nên một không gian trưng bày sản phẩm chuyên nghiệp để các thương hiệu trẻ kể câu chuyện của mình và tiếp cận trực tiếp với công chúng. Hoạt động là nỗ lực thiết thực nhằm kiến tạo cộng đồng kinh doanh lành mạnh, nơi các thương hiệu Việt trẻ cùng nhau lớn mạnh.

Các gian hàng local brand thu hút sự chú ý nhờ phong cách trang trí bắt mắt, trưng bày đa dạng các sản phẩm thủ công và thời trang thiết kế

Sức mạnh của sự kết nối và tinh thần đồng sáng tạo

Một trong những giá trị nổi bật của City Tết Fest nằm ở cách lễ hội xóa nhòa ranh giới giữa người tổ chức và người tham gia, để tinh thần đồng sáng tạo trở thành trung tâm. Từ đó, lễ hội được hình thành như một bức tranh lớn, kết tinh từ những mảnh ghép tài năng khắp thành phố. Ban tổ chức chỉ đóng vai trò người kiến tạo sân khấu, còn “linh hồn” của sự kiện được lấp đầy bởi chính cộng đồng.

Thông qua các hoạt động đa trải nghiệm gắn với cộng đồng, City Tết Fest từng bước định vị mình như một mô hình lễ hội đô thị bền vững, góp phần nuôi dưỡng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo của thành phố. Đây cũng là tiền đề để tinh thần đổi mới, kết nối và sáng tạo tiếp tục lan tỏa trong hành trình phát triển của đô thị năm tới.

Sự tham gia của hàng trăm nghìn người trong không gian văn minh, trật tự đã khẳng định thành công của lễ hội với vai trò một điểm đến gắn kết cộng đồng tiêu biểu tại TP.HCM

Minh Hoà