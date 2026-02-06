Nếu âm điều con có thiếu sót, kính xin được tha thứ, chở che.

Kính xin chư vị cộng đồng gia thần linh thiêng độ cho tấm lòng thành, phù cho gia đình con được an bình, thuận lợi, xuất hành đi đến nơi, về đến chốn. Cuộc sống duyên lành mang tới, duyên dữ mang đi. Tài lộc đủ đầy, việc dương thăng tiến. Tâm trần con có. Lễ trần con dâng.

Năm cũ lộc tài con xin tạ. Năm mới sắp tới lộc mới con mong cầu.

Hôm nay tống cựu nghinh tân, ngày lành tháng tốt, con chọn được thời hoan khắc hỉ để sái tịnh lại hương án. Nay việc dương đã tròn, toàn gia con xin cung thỉnh các vị các ngài cộng đồng chư vị linh thần hồi vị hương án cho con được tiếp tục phát tâm thờ phụng cốt vị.

Con kính lạy các ngài thần linh cai quản trong khu đất này.

Văn khấn an vị sau khi đã bao sái bàn thờ, rút tỉa chân nhang với ban thờ chỉ thờ cộng đồng gia thần

Văn khấn an vị sau khi đã bao sái bàn thờ rút tỉa chân nhang với ban thờ cả cộng đồng gia thần và cộng đồng gia tiên, cộng đồng bà cô ông mãnh

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương.

Con kính lạy Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch linh thần, con kính lạy Trung Ương linh thần, con kính lạy Chu Tước linh thần, con kính lạy Huyền Vũ linh thần, con kính lạy Thanh Long linh thần, con kính lạy Bạch Hổ linh thần.

Con kính lạy Ngũ phúc gia thần: Phúc thần, Lộc thần, Thọ thần, Khang thần, Ninh thần.

Con kính lạy ngài Thần Tài tiếp dẫn Tài Thần.

Con kính lạy ngài Thổ Địa Phúc Đức chính thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh, Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy tiền chủ, hậu chủ nơi xứ này.

Con kính lạy cộng đồng gia tiên, tiền tổ, cửu huyền thất tổ của dòng họ … (ví dụ dòng họ Nguyễn) có nguyên quán tại … (nên theo cách đọc địa chỉ cũ và mới, ví dụ: có nguyên quán tại Bá Mai thôn, Hồng Việt xã, Đông Hưng huyện, Thái Bình tỉnh nay là Đông Hưng xã, Thái Bình tỉnh, Việt Nam quốc).

Con kính lạy cao tằng Tổ khảo, cao tằng Tổ tỷ (đời kị ông kị bà), tằng Tổ khảo, tằng Tổ tỷ (đời cụ ông cụ bà), Tổ khảo (tên) … Tổ tỷ (tên)… (đời ông bà), Hiển khảo (tên)… Hiển tỷ (tên) (cha mẹ thân sinh).

Con kính lạy cộng đồng bà cô ông mãnh, cô di tỉ muội của dòng họ… có nguyên quán tại... Con kính lạy bà cô tại gia… chị em gái hoặc cô dì mất trẻ chưa có chồng con, thân thanh tịnh, ông mãnh tại gia… (anh em trai hoặc chú bác mất trẻ chưa có vợ con thân thanh tịnh), chân linh con đỏ (thai nhi sảy thai…).

Tín chủ con là:… Cư trú tại:…

Hôm nay tống cựu nghinh tân, ngày lành tháng tốt. Con chọn được thời hoan khắc hỷ để sái tịnh lại hương án.

Nay việc dương đã tròn, đầu tiên con xin cung thỉnh các vị các ngài cộng đồng chư vị linh thần hồi vị hương án cho con được tiếp tục phát tâm thờ phụng cốt vị.

Nhị lễ con xin cung thỉnh cộng đồng gia tiên, tiền tổ, cửu huyền thất tổ của dòng họ… hồi vị hương án cho con được tiếp tục phát tâm thờ phụng cốt vị.

Tam lễ cộng đồng bà cô ông mãnh, cô di tỉ muội của dòng họ… hồi vị hương án cho con được tiếp tục phát tâm thờ phụng cốt vị.

Kính xin chư vị cộng đồng gia thần, cộng đồng gia tiên, tiền tổ, cửu huyền thất tổ của dòng họ…, cộng đồng bà cô ông mãnh, cô di tỉ muội của dòng họ… độ cho tấm lòng thành, phù cho gia đình con được an bình, thuận lợi, xuất hành đi đến nơi, về đến chốn. Cuộc sống duyên lành mang tới, duyên dữ mang đi. Tài lộc đủ đầy, việc dương thăng tiến. Tâm trần con có. Lễ trần con dâng.

Mong các vị các ngài linh thiêng giáng hạ, chúng con xin kính thành cẩn cáo. Toàn gia con cúi xin đa tạ.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

(Xong vái 3 vái)