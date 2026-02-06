Văn khấn tại ban thờ chỉ có 1 bát hương cộng đồng gia thần (bát hương thần linh)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương

Con kính lạy Ngũ phương Ngũ thổ Long mạch linh thần. Con kính lạy Trung Ương linh thần, con kính lạy Chu Tước linh thần, con kính lạy Huyền Vũ linh thần, con kính lạy Thanh Long linh thần, con kính lạy Bạch Hổ linh thần.

Con kính lạy Ngũ phúc gia thần: Phúc thần, Lộc thần, Thọ thần, Khang thần, Ninh thần.

Con kính lạy ngài Thần Tài tiếp dẫn tài thần.

Con kính lạy ngài Thổ Địa Phúc Đức chính thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy tiền chủ, hậu chủ nơi xứ này.

Con kính lạy các ngài thần linh cai quản trong khu đất này.

Tín chủ con tên là:... Cư ngụ tại địa chỉ:...

Hôm nay ngày... tháng... năm... tín chủ con tự xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án có chút bụi bẩn, lư nhang thờ phụng chân nhang đã đầy có chút chưa được thanh tịnh, xanh yên.

Tín chủ xin kính cáo với cộng đồng chư vị linh thần cai quản nơi xứ này, cai quản ngôi nhà của chúng con. Hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt, xin cho phép tín chủ con được sái tịnh và rút bớt chân nhang trong lư nhang đang thờ phụng cộng đồng chư vị linh thần, để cho bàn thờ được trang nghiêm, thanh tịnh và phòng tránh hỏa tai. Kính mong cộng đồng các chư vị chứng minh và gia hộ.

Mong các chư vị linh thần tạm ẩn tạm lánh, độ cho con lau dọn, sái tịnh và rút bớt chân nhang được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ, cho cung tài không động, cung lộc không hao.

Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành. Nếu có gì si mê lầm lỡ, kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho. Sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm. Con cúi xin đa tạ.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).