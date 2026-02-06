Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương
Con kính lạy Ngũ phương Ngũ thổ Long mạch linh thần. Con kính lạy Trung Ương linh thần, con kính lạy Chu Tước linh thần, con kính lạy Huyền Vũ linh thần, con kính lạy Thanh Long linh thần, con kính lạy Bạch Hổ linh thần.
Con kính lạy Ngũ phúc gia thần: Phúc thần, Lộc thần, Thọ thần, Khang thần, Ninh thần.
Con kính lạy ngài Thần Tài tiếp dẫn tài thần.
Con kính lạy ngài Thổ Địa Phúc Đức chính thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
Con kính lạy tiền chủ, hậu chủ nơi xứ này.
Con kính lạy các ngài thần linh cai quản trong khu đất này.
Tín chủ con tên là:... Cư ngụ tại địa chỉ:...
Hôm nay ngày... tháng... năm... tín chủ con tự xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án có chút bụi bẩn, lư nhang thờ phụng chân nhang đã đầy có chút chưa được thanh tịnh, xanh yên.
Tín chủ xin kính cáo với cộng đồng chư vị linh thần cai quản nơi xứ này, cai quản ngôi nhà của chúng con. Hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt, xin cho phép tín chủ con được sái tịnh và rút bớt chân nhang trong lư nhang đang thờ phụng cộng đồng chư vị linh thần, để cho bàn thờ được trang nghiêm, thanh tịnh và phòng tránh hỏa tai. Kính mong cộng đồng các chư vị chứng minh và gia hộ.
Mong các chư vị linh thần tạm ẩn tạm lánh, độ cho con lau dọn, sái tịnh và rút bớt chân nhang được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ, cho cung tài không động, cung lộc không hao.
Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành. Nếu có gì si mê lầm lỡ, kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho. Sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm. Con cúi xin đa tạ.
Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).
Con kính lạy cộng đồng gia tiên, tiền tổ, cửu huyền thất tổ của dòng họ… (ví dụ dòng họ Nguyễn) có nguyên quán tại… (nên theo cách đọc địa chỉ cũ và mới, ví dụ: có nguyên quán tại Bá Mai thôn, Hồng Việt xã, Đông Hưng huyện, Thái Bình tỉnh, nay là Đông Hưng xã, Thái Bình tỉnh, Việt Nam quốc). Con kính lạy cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ (đời kỵ ông kỵ bà), tằng tổ khảo, tằng tổ tỷ (đời cụ ông cụ bà), tổ khảo (tên … tổ tỷ (tên)… (đời ông bà), hiển khảo (tên)… hiển tỷ (tên cha mẹ thân sinh).
Con kính lạy cộng đồng bà cô ông mãnh, cô di tỉ muội của dòng họ… có nguyên quán tại... Con kính lạy bà cô tại gia… chị em gái hoặc cô dì mất trẻ chưa có chồng con thân thanh tịnh, ông mãnh tại gia… (anh em trai hoặc chú bác mất trẻ chưa có vợ con thân thanh tịnh), chân linh con đỏ (thai nhi sảy thai…).
Tín chủ con tên là:... sinh niên...
Toàn gia con có các thành viên:...
Toàn gia con hiện cư ngụ tại địa chỉ: ...
Hôm nay ngày... tháng... năm... xét thấy gia đình con chưa đủ chu toàn nên để hương án bị bụi, lư nhang thờ phụng chân nhang đã đầy có chút chưa được thanh tịnh, xanh yên, toàn gia con xin thành tâm sám hối.
Toàn gia con, tín chủ con xin kính cáo với cộng đồng chư vị linh thần cai quản nơi xứ này, cai quản ngôi nhà của chúng con. Hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt, xin cho phép toàn gia con được sái tịnh và rút bớt chân nhang trong các lư nhang đang thờ phụng cộng đồng chư vị linh thần, lư nhang đang thờ phụng cộng đồng gia tiên dòng họ… chúng con, lư nhang đang thờ phụng cộng đồng bà cô ông mãnh cô di tỉ muội của dòng họ… chúng con, để cho bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh và phòng tránh hỏa tai. Kính mong cộng đồng các chư vị chứng minh và gia hộ.
Mong các vị độ cho chúng con lau dọn được chỉn chu khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ.
Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ, kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.
(Nam Mô A Di Đà Phật - 3 lần)
(Xong vái 3 vái).