Bát hương, ban thờ Thần tài là không gian tâm linh quan trọng của hầu hết các gia đình Việt. Đối với gia đình có hoạt động kinh doanh, buôn bán, không gian này càng thêm quan trọng.

Do được lên hương liên tục trong một thời gian dài nên việc bao sái ban thờ, tỉa bớt chân nhang là nghi thức không thể thiếu vào mỗi dịp cuối năm.

Tuy nhiên vì là không gian tâm linh, khi thực hiện nghi thức này, gia chủ cần đọc bài văn khấn để xin phép thần linh.

Dưới đây là bài văn khấn bao sái bát hương, rút tỉa chân nhang tại ban thờ Thần tài - Thổ địa theo gợi ý của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà.

Ảnh minh họa: Loan Trần

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con xin lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con xin tấu lạy vua cha Ngọc hoàng Thượng đế, Hoàng thiên, Hậu thổ, Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Thổ thần, Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ con là:...

Ngụ tại:...

Con xin tấu lạy nhị vị Thần tài vị tiền, Thổ địa vị tiền đang cai quản tại địa chỉ:...

(Nếu trang thờ có 3 vị thì khấn:

Con xin tấu lạy tam vị Thiên thần tài vị tiền, Nhân thần tài vị tiền, Thổ địa vị tiền đang cai quản tại địa chỉ:...).

Hôm nay là ngày... tháng..., con xin phép được bao sái lại bàn thờ, trang thờ chư vị linh thần để cho sạch sẽ thanh tịnh mong chư vị chấp thuận.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)