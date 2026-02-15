1. Đánh giá chung về tử vi tuổi Mùi 2026

Tuổi Mùi của năm 2026 có nhiều may mắn và cát lành hơn năm trước. Dù vẫn vướng Tam tai nhưng năm này tuổi Mùi tương đối bình an, may mắn và suôn sẻ; có nhiều tin vui trong mọi khía cạnh của cuộc sống nhờ sự hợp lực của nhiều cát tinh chiếu mệnh.

Ảnh hưởng tích cực từ cục diện Nhị Hợp (Ngọ Mùi hợp Nhật Nguyệt), đương số được sống trong những ngày tháng yên ổn, đỡ đau đầu mệt mỏi, sống có tình có nghĩa. Chuyện làm ăn, tình cảm, sức khỏe đều có may mắn song hành.

2. Chi tiết tử vi tuổi Mùi 2026 trên các phương diện

Ảnh minh họa

Tử vi công danh, sự nghiệp tuổi Mùi 2026

Năm 2026 sẽ là năm thuận lợi để bạn đạt được những kết quả bất ngờ thông qua chiến lược của riêng mình và sự hỗ trợ của Nhị Hợp đi cùng Chính Ấn. Bạn là người độc đáo, thành công và quyết đoán trong công việc, đặc biệt là những bạn làm mảng giáo dục, y tế, vận chuyển, nông sản, kinh doanh nhỏ lẻ.

Những người làm văn phòng sẽ có cơ hội phát triển, chẳng hạn như những kế hoạch mới, sự săn đón từ nhà tuyển dụng, hoặc những điều mới mẻ ở môi trường làm việc mới.

Năm 2026, trí thông minh, tư duy năng động, trí tưởng tượng phong phú và khả năng vận dụng chiến lược sẽ mang lại thành công rực rỡ cho bạn. Năm mới phù hợp cho việc lập kế hoạch, chính sách, giải quyết vấn đề còn tồn đọng, đòi lại sự công bằng cho bản thân và thăng tiến trong công việc.

Về vấn đề thi cử và học hành, Mùi nên hạn chế nói ra kế hoạch của bản thân cho người khác biết trước, vì nếu nói ra sẽ gặp thị phi, rắc rối. Nhiều người không muốn bạn phát triển, thành đạt hơn họ nên sẽ rắp tâm hãm hại, đặt điều về những việc bạn đang làm. Tốt nhất bạn cứ âm thầm làm thì sẽ có kết quả tốt.

Tử vi tài lộc tuổi Mùi 2026

Sự xuất hiện của Chính Tài là tia sáng cho đường tiền bạc của tuổi Mùi. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nam mệnh, chẳng hạn như cấp trên, cấp dưới, thậm chí là một người nam trong gia đình - những người có thể đóng vai trò tích cực trong sự nghiệp hoặc cuộc sống của bạn.

Công việc hiện tại cũng là nguồn sống đem lại cho bạn nhiều may mắn về tiền. Bạn hãy dốc hết tâm huyết chăm chút cho công việc của mình, nó sẽ không làm bạn thất vọng. Tuổi Mùi càng làm ăn có tâm càng giàu có, lắm tiền đổ về; ngược lại, nếu làm ăn không có tâm, lười biếng, chểnh mảng, hay đi đường tắt sẽ bị Tam tai giáng họa, tiền mất tật mang, khách hàng sớm quay lưng.

Tử vi tình duyên, gia đạo tuổi Mùi 2026

Bách Việt giúp đỡ, những người độc thân sẽ có nhiều cơ hội hẹn hò lãng mạn và thậm chí có thể gặp được đúng người để cưới trong năm 2027. Các cặp đôi đã kết hôn nên tập trung vào giao tiếp và tránh tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Mùi nên quan tâm nhiều hơn đến người kia để vun đắp tình cảm, học cách bao dung và thấu hiểu, đừng nghe lời người ngoài xúi giục. Hai bạn cũng nên cải thiện sự tự tin và cho người ấy nhiều không gian và sự tin tưởng hơn, nếu không mối quan hệ của họ sẽ khó có thể bền vững.

Mùi vốn là người sống có tâm, cẩn thận và ít khoe mẽ, kín tiếng, không thích chen vào việc của người khác, nên các mối quan hệ xã hội của đương số cực vượng, gặp khó khăn là có quý nhân giúp ngay.

Nhưng bạn cũng không nên tin tưởng bạn bè thái quá, không phải ai cũng tốt như bạn nghĩ. Bạn cần có chừng mực, tỉnh táo kẻo bị bạn bè lừa tiền, lợi dụng tình cảm.

Tử vi sức khỏe tuổi Mùi 2026

Năm 2026 là năm có nhiều thay đổi trong vấn đề sức khỏe của những người tuổi Mùi. Năm nay ngũ hành Thổ - Thủy tương khắc biểu thị sự bất ổn về cảm xúc hoặc trầm cảm, dễ bị thương tích về thể chất, thường xuyên bị ngã, va chạm mạnh hoặc có vấn đề về thần kinh như suy nhược, tiền đình, lo âu.

Nam mệnh cần chú ý tới các bệnh về gan, thận hoặc bệnh đường tiết niệu. Nữ mệnh nên lưu tâm chuyện sinh sản, mang thai, buồng trứng, nội tiết tố bất ổn, hay bị đau đầu, bốc hỏa.

Tuy nhiên bản mệnh không nên lo lắng quá mức, càng về cuối năm bệnh tật càng suy giảm dần nhờ ảnh hưởng của Thiếu Dương.

Con giáp này cần có cách hành xử đúng đắn, thiện lương, chăm hành thiện giúp người, giúp vật, chắc chắn sẽ giải trừ được hạn nặng về sức khỏe.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm