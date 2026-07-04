Cụ thể, theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi, trong đó bao gồm khâu chấm thi.

Ở các điểm thi, giám thị là giáo viên trường phổ thông và/hoặc giáo viên trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Trong giờ làm bài thi, một giám thị sẽ bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, giám thị còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi.

Theo quy chế thi, giám thị không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ được trả lời công khai tại phòng thi các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định.

Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sau thi, muộn nhất chiều ngày 28/6, các Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh tổ chức chấm thi trước khi gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT (đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu điểm bài thi trắc nghiệm và tự luận).

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Công.

Riêng tổ chấm thi trắc nghiệm gồm các thành viên: Công chức/viên chức/giáo viên thuộc Sở GD-ĐT hoặc trường phổ thông, THCS.

Việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại không quá 2 khu vực; trong đó, công tác chấm thi tự luận/trắc nghiệm được thực hiện tại 1 khu vực duy nhất. Khu vực chấm thi phải được bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị.

Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm bài thi tự luận có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an bảo vệ, giám sát liên tục trong ngày. Khi đóng, mở phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi và tủ, thùng hoặc các vật dụng chứa túi bài thi phải có sự chứng kiến của lãnh đạo Ban chấm thi, thư ký, công an và ghi nhật ký đầy đủ.

Theo quy định về chấm bài thi trắc nghiệm, các thành viên của tổ chấm thi trắc nghiệm, người đang thi hành nhiệm vụ liên quan tại khu vực chấm bài thi trắc nghiệm không được sửa chữa, thêm bớt vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với bất kỳ hình thức nào và bất kỳ lý do gì.

Các phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh) đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD-ĐT cung cấp, kể từ khi quét ảnh đến khi có kết quả là điểm bài thi của từng thí sinh.

Sau khi hoàn thành các công việc quy định và nhận được sự đồng ý của lãnh đạo Ban chấm thi, tổ chấm trắc nghiệm nạp dữ liệu đáp án vào phần mềm chấm thi trắc nghiệm. Tiếp đó, chức năng chấm điểm trên phần mềm được thực hiện.

Sau khi hoàn thành việc chấm điểm trên phần mềm, tổ chấm thi trắc nghiệm báo cáo lãnh đạo Ban chấm thi và thực hiện xuất dữ liệu kết quả chấm thi từ phần mềm. Dữ liệu xuất ra được lưu vào 2 bộ đĩa CD có nội dung giống nhau.

Các bộ đĩa CD xuất ra phải được đóng gói niêm phong dưới sự giám sát của tổ giám sát, công an và lập biên bản. Theo đó, 1 bộ đĩa gửi về Bộ GD-ĐT, 1 bộ đĩa gửi Chủ tịch Hội đồng thi để lưu trữ.