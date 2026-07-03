Theo đó, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và với các phương thức xét tuyển khác được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2026 như sau:

- Đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phương thức sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA) và các phương thức xét tuyển khác: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đã được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

- Đối với các chương trình đặc biệt (tài năng và chất lượng cao): Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và các phương thức được quy đổi tương đương sang thang điểm 30, đảm bảo đạt từ 25 điểm trở lên đối với chương trình đào tạo tài năng và từ 23 điểm trở lên đối với chương trình đào tạo chất lượng cao.

Đứng top đầu cả nước về đào tạo khoa học cơ bản, năm 2026, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN sẽ là một trong những cơ sở trọng điểm triển khai chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ cho các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực tài năng, vi mạch bán dẫn, khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược.

Theo đó, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn sẽ được nhận học bổng từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng tùy từng nhóm ngành.

Các chương trình đào tạo đại học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược dự kiến được xét, hưởng chính sách học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP và Quyết định 1826 của Bộ GD-ĐT gồm:

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh 28 ngành đào tạo với 2510 chỉ tiêu.

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