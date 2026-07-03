Chiều 3/7, trên Fanpage của Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát thông tin về việc vào cuộc xác minh, kiểm tra liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Ngay sau khi Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dư luận xã hội và các cơ quan truyền thông đã phản ánh về một số kết quả, dữ liệu điểm thi có liên quan đến địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, thông tin phản ánh cho thấy tại một trường THPT trên địa bàn, có tới 299 trong tổng số 328 học sinh đạt điểm 9 và điểm 10 ở môn Toán, với mức điểm trung bình chung môn học này đạt tới 9,58.

"Hiện nay, các phòng nghiệp vụ chức năng của Công an tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với ngành GD-ĐT cùng các cơ quan liên quan tích cực tổ chức rà soát, kiểm tra và xác minh một cách khách quan, thận trọng, toàn diện các nội dung, tình hình nêu trên", Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin.

Theo đó, Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định sẽ kịp thời thông tin kết quả xác minh đến các cơ quan chức năng và nhân dân khi có kết luận chính thức.

Phổ điểm và thống kê số lượng bài thi môn Toán đạt từng mức điểm của tỉnh Tuyên Quang theo phân tích của VietNamNet.

Liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang cho thấy, tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, trong đó có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).