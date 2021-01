Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tối nay (30/1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (khóa XII) thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả, danh sách.

Trước đó, Ban Kiểm phiếu Đại hội đã hướng dẫn việc ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đại biểu nhận, ghi và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (cả chính thức và dự khuyết) được công bố ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu.

DANH SÁCH

Trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

I- Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

2

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

3

Đồng chí Phạm Minh Chính

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4

Đồng chí Vương Đình Huệ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5

Đồng chí Võ Văn Thưởng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

6

Đồng chí Trương Thị Mai

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

7

Đồng chí Phạm Bình Minh

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8

Đồng chí Tô Lâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

9

Đồng chí Lương Cường

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

10

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

11

Đồng chí Nguyễn Văn Nên

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

12

Đồng chí Trần Thanh Mẫn

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13

Đồng chí Trần Cẩm Tú

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

14

Đồng chí Phan Đình Trạc

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

15

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16

Đồng chí Chu Ngọc Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

17

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

18

Đồng chí Nguyễn Thuý Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

19

Đồng chí Trần Tuấn Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

20

Đồng chí Dương Thanh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

21

Đồng chí Bùi Minh Châu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Thọ

22

Đồng chí Đỗ Văn Chiến

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

23

Đồng chí Hoàng Xuân Chiến

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

24

Đồng chí Mai Văn Chính

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

25

Đồng chí Nguyễn Tân Cương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

26

Đồng chí Bùi Văn Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk

27

Đồng chí Nguyễn Phú Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

28

Đồng chí Phan Việt Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Quảng Nam

29

Đồng chí Trần Quốc Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

30

Đồng chí Nguyễn Văn Danh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

31

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

32

Đồng chí Đào Ngọc Dung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

33

Đồng chí Đinh Tiến Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

34

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

35

Đồng chí Võ Văn Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

36

Đồng chí Nguyễn Quang Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

37

Đồng chí Vũ Đức Đam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

38

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

39

Đồng chí Nguyễn Khắc Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Khánh Hoà

40

Đồng chí Phan Văn Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

41

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình

42

Đồng chí Trần Hồng Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

43

Đồng chí Nguyễn Đức Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

44

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên

45

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

46

Đồng chí Lê Minh Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

47

Đồng chí Lữ Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu

48

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

49

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

50

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

51

Đồng chí Lê Minh Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

52

Đồng chí Lê Minh Khái

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

53

Đồng chí Nguyễn Đình Khang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

54

Đồng chí Trần Việt Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

55

Đồng chí Điểu Kré

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương

56

Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc

57

Đồng chí Chẩu Văn Lâm

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Tuyên Quang

58

Đồng chí Hầu A Lềnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

59

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

60

Đồng chí Lê Thành Long

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

61

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Phước

62

Đồng chí Võ Minh Lương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

63

Đồng chí Lê Trường Lưu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

64

Đồng chí Phan Văn Mãi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

65

Đồng chí Châu Văn Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

66

Đồng chí Lại Xuân Môn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Cao Bằng

67

Đồng chí Giàng Páo Mỷ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Lai Châu

68

Đồng chí Phạm Hoài Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

69

Đồng chí Trần Văn Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương

70

Đồng chí Lê Thị Nga

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

71

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

72

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

73

Đồng chí Đoàn Hồng Phong

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Nam Định

74

Đồng chí Nguyễn Thành Phong

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

75

Đồng chí Hồ Đức Phớc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

76

Đồng chí Trần Quang Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

77

Đồng chí Hoàng Đăng Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

78

Đồng chí Lê Hồng Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao

79

Đồng chí Trần Lưu Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

80

Đồng chí Trần Văn Rón

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Long

81

Đồng chí Vũ Hải Sản

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

82

Đồng chí Bùi Thanh Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao

83

Đồng chí Trần Văn Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ

84

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hưng Yên

85

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn

86

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

87

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

88

Đồng chí Phạm Viết Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu

89

Đồng chí Trần Sỹ Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

90

Đồng chí Vũ Hồng Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

91

Đồng chí Lê Văn Thành

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

92

Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

93

Đồng chí Nguyễn Văn Thể

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

94

Đồng chí Lê Thị Thuỷ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Nam

95

Đồng chí Trần Quốc Tỏ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

96

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

97

Đồng chí Dương Văn Trang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum

98

Đồng chí Lê Minh Trí

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

99

Đồng chí Lê Hoài Trung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

100

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

101

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

102

Đồng chí Lê Huy Vịnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

103

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang

104

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La

105

Đồng chí Ngô Đông Hải

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình

106

Đồng chí Đoàn Minh Huấn

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

107

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

108

Đồng chí Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang

109

Đồng chí Đào Hồng Lan

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh

110

Đồng chí Lâm Văn Mẫn

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

111

Đồng chí Hồ Văn Niên

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Gia Lai

112

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

113

Đồng chí Lê Quốc Phong

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

114

Đồng chí Bùi Nhật Quang

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

115

Đồng chí Thái Thanh Quý

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

116

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên

117

Đồng chí Vũ Đại Thắng

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình

118

Đồng chí Lê Quang Tùng

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

119

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi



II- Danh sách các đồng chí trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

120

Đồng chí Dương Văn An

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận

121

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh

Tư lệnh Quân khu 4

122

Đồng chí Đỗ Thanh Bình

Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang

123

Đồng chí Lê Tiến Châu

Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang

124

Đồng chí Hoàng Duy Chinh

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bắc Kạn

125

Đồng chí Ngô Chí Cường

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Trà Vinh

126

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

127

Đồng chí Hoàng Trung Dũng

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

128

Đồng chí Hồ Quốc Dũng

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

129

Đồng chí Đỗ Đức Duy

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

130

Đồng chí Phạm Đại Dương

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên

131

Đồng chí Lương Quốc Đoàn

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam

132

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

133

Đồng chí Nguyễn Văn Được

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

134

Đồng chí Nguyễn Văn Gấu

Chính uỷ Quân khu 9

135

Đồng chí Vũ Hải Hà

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

136

Đồng chí Lê Khánh Hải

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

137

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau

138

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền

Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

139

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

140

Đồng chí Lê Quốc Hùng

Thứ trưởng Bộ Công an

141

Đồng chí Lê Quang Huy

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

142

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thanh Hoá

143

Đồng chí Trần Tiến Hưng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

144

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

145

Đồng chí Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế

146

Đồng chí Lê Quang Mạnh

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

147

Đồng chí Lê Quốc Minh

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

148

Đồng chí Trần Hồng Minh

Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

149

Đồng chí Hà Thị Nga

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

150

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

151

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

152

Đồng chí Trần Thanh Nghiêm

Tư lệnh Quân chủng Hải quân

153

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc

Thứ trưởng Bộ Công an

154

Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc

Tư lệnh Quân khu 3

155

Đồng chí Thái Đại Ngọc

Tư lệnh Quân khu 5

156

Đồng chí Đặng Xuân Phong

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

157

Đồng chí Lê Ngọc Quang

Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam

158

Đồng chí Lương Tam Quang

Thứ trưởng Bộ Công an

159

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

160

Đồng chí Vũ Hải Quân

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

161

Đồng chí Trần Đức Quận

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

162

Đồng chí Trịnh Văn Quyết

Chính uỷ Quân khu 2

163

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn

Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

164

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

165

Đồng chí Dương Văn Thái

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

166

Đồng chí Lê Đức Thái

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

167

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái

Tư lệnh Quân khu 1

168

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

169

Đồng chí Phạm Xuân Thăng

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương

170

Đồng chí Nguyễn Trường Thắng

Tư lệnh Quân khu 7

171

Đồng chí Phạm Tất Thắng

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

172

Đồng chí Trần Đức Thắng

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

173

Đồng chí Lê Đức Thọ

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

174

Đồng chí Lê Tấn Tới

Thứ trưởng Bộ Công an

175

Đồng chí Nguyễn Đình Trung

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

176

Đồng chí Ngô Văn Tuấn

Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình

177

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

178

Đồng chí Phạm Gia Túc

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

179

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng

Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

180

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến

Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội









II- Danh sách các đồng chí trúng cử Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

1

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

2

Đồng chí Lê Hải Bình

Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

3

Đồng chí Võ Chí Công

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng

4

Đồng chí Bùi Thế Duy

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

5

Đồng chí Vũ Mạnh Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

6

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

7

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

8

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

9

Đồng chí U Huấn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Kon Tum

10

Đồng chí Trịnh Việt Hùng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

11

Đồng chí Bùi Quang Huy

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

12

Đồng chí Nguyễn Phi Long

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

13

Đồng chí Hồ Văn Mừng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà

14

Đồng chí Phan Như Nguyện

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu

15

Đồng chí Y Vinh Tơr

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

16

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết

Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

17

Đồng chí Vương Quốc Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

18

Đồng chí Mùa A Vảng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Điện Biên Đông, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên

19

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau

20

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

