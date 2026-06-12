3 tỷ phú công nghệ Mỹ là Steve Jobs, Mark Zuckerberg và Elon Musk được đưa vào đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó, câu nghị luận xã hội (2 điểm) yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" đã thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội và trong giới chuyên môn. Vậy những thí sinh trực tiếp làm bài thi này nghĩ gì?

Thí sinh thừa nhận gặp khó với câu hỏi Steve Jobs

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, ở Hội đồng thi TPHCM, thí sinh Minh Triết đánh giá phần nghị luận xã hội môn Ngữ văn với chủ đề "Làm thế nào để có một Steve Jobs Việt Nam?" rất gần gũi với thực tế.

Trong bài làm, em dẫn chứng Steve Jobs, Mark Zuckerberg và Elon Musk để làm nổi bật tinh thần nỗ lực không ngừng, dám vượt qua khó khăn để thành công. Theo Triết, đề thi cũng là lời nhắc nhở người trẻ cần rèn luyện ý chí và sự cố gắng trong cuộc sống.

Nam sinh cho rằng dạng đề mở như năm nay buộc học sinh phải thay đổi cách học, không thể học tủ hay phụ thuộc vào đề minh họa mà cần chủ động đọc sách, theo dõi thời sự và vận dụng kiến thức thực tế vào bài làm. Trong quá trình ôn tập em không luyện đề quá nặng mà chủ yếu tích lũy kiến thức từ việc học trên lớp, đồng thời cập nhật thông tin hằng ngày qua TikTok, Facebook và các trang tin tức.

Thí sinh Minh Triết thứ hai từ trái qua. Ảnh: Tuấn Hùng

Khi bước vào phòng thi, Triết thừa nhận ban đầu khá bất ngờ với phần nghị luận văn học và từng nghĩ mình sẽ "hơi toang". Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ đề, em nhận thấy nội dung không quá khó vì vẫn dựa trên những kiến thức nền tảng đã được học. Triết hoàn thành khoảng một tờ giấy thi, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Em cho biết không gian phòng thi nhiều cây xanh, có tiếng chim và tiếng gió đã giúp mình có thêm cảm hứng để viết bài. Tự đánh giá bài làm, Triết dự đoán có thể đạt khoảng 7-8 điểm môn Ngữ văn.

Trong khi đó, thí sinh Lê Quỳnh Chi - điểm thi Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết câu hỏi về "Steve Jobs Việt Nam" là phần khiến em gặp nhiều khó khăn nhất trong bài thi. "Em không biết rõ về Steve Jobs nên chọn đưa thông tin về Mark Zuckerberg nhiều hơn", nữ sinh chia sẻ.

Thí sinh Quỳnh Chi nhận hoa từ mẹ sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Huy

Thí sinh Trường Khải, học sinh Trường THPT Trưng Vương (TPHCM) cho rằng các nhân vật trong ngữ liệu đề thi chỉ mang tính đối chiếu thông thường, không tạo cảm giác phản cảm hay sính ngoại.

"Em có biết đến Steve Jobs, Mark Zuckerberg và Elon Musk là những người có tài, có khả năng tạo ra các sản phẩm công nghệ mang lại giá trị cho xã hội. Từ đó em liên hệ đến những khác biệt trong giáo dục giữa các quốc gia. Mỹ có nhiều cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới, chú trọng thực hành và đề cao tính cá nhân hóa, tạo điều kiện để mỗi người phát huy thế mạnh riêng. Em nghĩ Việt Nam cũng có thể tham khảo những điểm tích cực đó để đào tạo nhân tài", Khải chia sẻ.

Thí sinh Trường Khải, học sinh Trường THPT Trưng Vương, TPHCM cho rằng các nhân vật trong ngữ liệu đề thi chỉ mang tính đối chiếu thông thường, không tạo cảm giác phản cảm hay sính ngoại. Ảnh: Nguyễn Huế

Nam sinh cho biết nếu có thêm thời gian làm bài, em sẽ bổ sung một số ví dụ về những doanh nhân công nghệ thành công của Việt Nam để tăng sức thuyết phục cho bài viết, như lãnh đạo của BKAV.

Còn thí sinh Quỳnh Chi, Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay đã vận dụng những kỹ năng được ôn luyện trong quá trình học để đọc hiểu đề và triển khai bài viết theo quan điểm, nhận định của bản thân. Dù hoàn thành được câu hỏi, nữ sinh không thực sự hài lòng với phần thể hiện của mình và vẫn cảm thấy lo lắng về kết quả môn Ngữ văn.

Thí sinh TPHCM nhầm Steve Jobs là “cha đẻ Google'

Thí sinh Nguyễn Bảo Khanh, học sinh Trường Quốc tế Á Châu (TPHCM) lại cho rằng nếu đề sử dụng những nhân vật Việt Nam tiêu biểu thì sẽ gần gũi hơn với học sinh. "Việt Nam cũng có nhiều người thành công trong lĩnh vực công nghệ nên thí sinh sẽ dễ liên hệ và đưa dẫn chứng hơn", Khanh nói.

Bảo Khanh nhận định đề thi không quá khó nhưng để triển khai sâu và thuyết phục lại là thử thách vì thí sinh cần lựa chọn được dẫn chứng phù hợp. "Em chủ yếu đưa những dẫn chứng chung về AI và sự phát triển của công nghệ. Các nhân vật trong ngữ liệu khá xa lạ với em nên lúc đầu cũng hơi hoang mang. Em chỉ nhớ mang máng Steve Jobs là người sáng lập một thương hiệu công nghệ nổi tiếng và là tỷ phú. Ban đầu em còn định viết ông là 'cha đẻ Google' hay 'Microsoft', nhưng vì không chắc chắn nên đổi thành 'nhà sáng lập, tỷ phú Mỹ' để tránh sai thông tin", Khanh kể.

Thí sinh Ngọc Nhi (phải) cho rằng thấy khá khó vì phạm vi bàn luận rộng. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngọc Nhi, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (TPHCM) cho biết khi đọc đề em thấy khá khó vì phạm vi bàn luận rộng. "Em chỉ biết các nhân vật được nhắc đến đều là những tỷ phú, những người thành công trên thế giới nhưng không hiểu quá cụ thể về từng người. Ban đầu em mất khá nhiều thời gian để nắm được yêu cầu của đề, sau đó mới lọc ý và triển khai bài viết", Nhi nói.

Theo nữ sinh, bài viết chỉ khoảng 200 chữ nên không nhất thiết phải hiểu quá sâu về đời sống cá nhân hay thành tựu cụ thể của các nhân vật. Em lựa chọn hướng phân tích tập trung vào con người, nhấn mạnh vai trò của ý chí, sự nỗ lực vươn lên, đồng thời đề cập đến việc học cách ứng dụng công nghệ và quản lý thời gian hiệu quả để phát triển bản thân trong xã hội hiện đại.