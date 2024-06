Chiều 28/6, Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cho biết, đây là kỳ thi cuối cùng được tổ chức theo chương trình phổ thông năm 2006.

Ông Chương cho hay, kết thúc kỳ thi, thống kê cho thấy trên cả nước có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 26 thí sinh bị đình chỉ thi (9 thí sinh sử dụng tài liệu và 17 thí sinh sử dụng điện thoại di động), không có cán bộ vi phạm quy chế thi.

Về việc vận chuyển, in sao đề thi, ông Chương khẳng định được đảm bảo an toàn, tuyệt mật. Bộ GD-ĐT đánh giá các buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ông Huỳnh Văn Chương cho hay, đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ càng ngày càng hướng đến mục tiêu có tính vận dụng, phân hóa cao để cho các trường đại học thuận lợi trong việc tuyển sinh.

Về thông tin đề Ngữ văn bị lộ, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT khẳng định, không xảy ra trường hợp lộ lọt đề Ngữ văn. “Lộ lọt đối với môn Văn phải là trùng đoạn trích hoặc trùng lệnh hỏi. Chúng tôi khẳng định không xảy ra chuyện này", ông Hà nói.

Đúng 8h ngày 17/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi. Sau khi có kết quả, các Sở GD-ĐT sẽ tổ chức xét tốt nghiệp THPT.