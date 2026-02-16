Nhiều thông tin cho rằng mứt được làm từ trái cây, rau củ nên chứa nhiều vitamin, khoáng chất. Xin bác sĩ tư vấn ăn mứt như thế nào để tốt cho sức khỏe? (Hoàng Lan - Thái Nguyên).

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nội tiết trung ương (Hà Nội) tư vấn:

Mứt là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình dịp Tết Nguyên đán. Từ mứt dừa, mứt gừng, mứt bí đến các loại mứt trái cây sấy dẻo đều mang hương vị ngọt ngào, tượng trưng cho một năm mới đủ đầy. Tuy nhiên, đằng sau vị ngọt hấp dẫn ấy là hàm lượng đường tinh luyện khá cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu sử dụng không kiểm soát, đặc biệt với người mắc bệnh đái tháo đường.

Phần lớn các loại mứt được chế biến từ trái cây, củ hoặc hạt nhưng phải trải qua quá trình sên với lượng đường lớn. Quá trình này làm giảm đáng kể chất xơ và vitamin tự nhiên trong nguyên liệu ban đầu, đồng thời làm tăng hàm lượng đường đơn. Vì vậy, mứt Tết thường có chỉ số đường huyết (GI) từ trung bình đến cao.

Sau khi bạn ăn mứt, lượng đường được hấp thu nhanh vào máu, dễ gây tăng đường huyết sau ăn. Ở người khỏe mạnh, cơ thể có thể điều chỉnh nhờ insulin. Tuy nhiên, với người bệnh đái tháo đường, khả năng điều hòa đường huyết bị rối loạn nên mức tăng thường cao hơn và kéo dài.

Việc ăn mứt nhiều lần trong ngày, đặc biệt trong những ngày Tết khi chế độ ăn uống thay đổi thất thường, có thể khiến đường huyết dao động mạnh. Tình trạng này gây mệt mỏi, khát nước, tiểu nhiều và về lâu dài làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, thận, mắt và thần kinh.

Bạn nên hạn chế ăn mứt để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

4 “không” khi ăn mứt Tết

Không ăn mứt tùy ý, không kiểm soát khẩu phần: Những người bệnh đái tháo đường cần hạn chế tối đa các loại mứt truyền thống chứa nhiều đường. Nếu sử dụng, họ phải tính mứt vào tổng lượng carbohydrate trong ngày và cân đối phù hợp với khẩu phần ăn. Việc ăn tự do, không kiểm soát dễ khiến đường huyết tăng cao và khó ổn định.

Không ăn mứt khi đói: Ăn mứt lúc bụng rỗng khiến đường được hấp thu nhanh, làm đường huyết tăng đột ngột. Thay vào đó, nếu muốn thưởng thức, bạn chỉ nên dùng một lượng nhỏ sau bữa chính, kết hợp cùng thực phẩm giàu chất xơ và protein để làm chậm quá trình hấp thu đường.

Không chọn mứt quá nhiều đường, siro: Bạn nên tránh các loại mứt tẩm nhiều đường tinh luyện hoặc siro ngọt đậm. Mọi người nên ưu tiên mứt ít đường, mứt sấy tự nhiên hoặc sản phẩm sử dụng chất tạo ngọt không năng lượng. Đồng thời, bạn cần đọc kỹ nhãn dinh dưỡng để kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.

Không lơ là theo dõi đường huyết và vận động: Dịp Tết dễ khiến sinh hoạt bị xáo trộn nhưng người bệnh không nên bỏ qua việc kiểm tra đường huyết trước và sau ăn. Bên cạnh đó, duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, làm việc nhà sẽ hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Chủ động lựa chọn thực phẩm hợp lý, ăn uống điều độ và tuân thủ tư vấn dinh dưỡng sẽ giúp mỗi người, đặc biệt là người bệnh đái tháo đường, tận hưởng hương vị ngày Xuân mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.