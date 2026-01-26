Trong những năm gần đây, thịt lợn thường bị chỉ trích, đặc biệt là các sản phẩm thịt chế biến sẵn như thịt xông khói hay xúc xích, do chứa các chất được cho là làm tăng nguy cơ ung thư ruột. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, nếu được sử dụng ở dạng nạc và ít qua chế biến, thịt lợn có thể là một phần lành mạnh của chế độ ăn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Những tiến triển hiện tại trong dinh dưỡng, theo dõi 36 người 65 tuổi khỏe mạnh. Những người tham gia được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Một nhóm sử dụng thịt lợn nạc ít qua chế biến làm nguồn cung cấp chất đạm chính. Nhóm còn lại sử dụng các loại đậu.

Ăn thịt lợn nạc vừa phải có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Thịt lợn trong nghiên cứu được quay trong lò xoay, chỉ dùng dầu ô liu và muối, để phần mỡ thừa tự chảy ra trong quá trình nấu. Trong suốt 8 tuần, người tham gia không được ăn các thực phẩm ngoài kế hoạch nghiên cứu như thịt bò, gia cầm, hải sản, đậu nành, chất tạo ngọt nhân tạo, đồng thời không uống rượu và không dùng thực phẩm bổ sung.

Mỗi bữa ăn đều bao gồm thực phẩm có nguồn gốc thực vật, kèm theo lượng vừa phải trứng, sữa và dầu thực vật. Sau 8 tuần, người tham gia có một giai đoạn nghỉ 2 tuần để quay lại chế độ ăn bình thường.

Các mẫu máu được lấy ở thời điểm bắt đầu và sau mỗi giai đoạn để phân tích cholesterol, đường huyết và ferritin (phản ánh lượng sắt dự trữ trong cơ thể).

Theo bà Saba Vaezi, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng và đồng tác giả nghiên cứu, các chỉ số trên có ý nghĩa quan trọng đối với người cao tuổi vì liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch, tình trạng kháng insulin, viêm thần kinh và suy giảm chức năng nhận thức.

Kết quả cho thấy cả hai chế độ ăn đều cải thiện độ nhạy insulin, qua đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cả hai nhóm cũng ghi nhận giảm cân. Tuy nhiên, nhóm ăn thịt lợn có khả năng duy trì khối lượng cơ tốt hơn, cho thấy việc tiêu thụ vừa phải thịt đỏ nạc có thể hạn chế mất cơ khi tuổi cao.

Ngoài ra, tổng lượng cholesterol trong máu của những người tham gia đều giảm, góp phần làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Đáng chú ý, chế độ ăn có thịt lợn giảm ít hơn lượng cholesterol có lợi - loại cholesterol giúp ngăn ngừa mảng bám trong động mạch.

Các tác giả kết luận rằng, trong một chế độ ăn lành mạnh ưu tiên thực vật, thịt đỏ nạc, ít qua chế biến có thể được sử dụng thường xuyên mà không gây ra tác động bất lợi đối với sức khỏe chuyển hóa và nhận thức.

Tuy vậy, nhóm tác giả cũng thừa nhận hạn chế của nghiên cứu là thời gian theo dõi ngắn và số lượng người tham gia còn ít. Các nghiên cứu dài hạn hơn là cần thiết để đánh giá tác động lâu dài của chế độ ăn này.

Các chuyên gia vẫn nhấn mạnh rằng thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích cần được hạn chế. Theo khuyến cáo hiện nay của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, lượng thịt chế biến không nên vượt quá 70g mỗi ngày để giảm nguy cơ ung thư ruột.