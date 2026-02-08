Chuyên gia dinh dưỡng Amanda Serif, thành viên Hiệp hội Dinh dưỡng và Y học Lối sống Anh, cho biết: “Dù chế độ ăn chay ngày càng phổ biến, nhiều người vẫn không thể hình dung một bữa ăn thiếu thịt. Với họ, thịt là phần trung tâm của đĩa ăn còn các món khác xoay quanh thực phẩm này”.

“Ăn ở mức vừa phải, thịt tươi được quay, nướng hoặc hầm có thể cung cấp axit amin cho nhiều chức năng sống quan trọng, đồng thời là nguồn sắt và kẽm hỗ trợ vận chuyển oxy và hệ miễn dịch. Nhưng một chiếc xúc xích chiên ngập dầu mỗi tối chắc chắn không phải là chế độ ăn lành mạnh”, bà Serif nói. Một số sản phẩm thịt chế biến sẵn thậm chí bị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm gây ung thư.

Theo Daily Mail, bà Serif khuyến nghị mọi người chỉ nên ăn thịt đỏ tươi 2-3 lần mỗi tuần, chọn phần nạc và cắt bỏ mỡ thừa sau khi nấu. Bà cũng nhấn mạnh việc nhai kỹ giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn.

Gà

Loại thịt phổ biến này là nguồn protein hoàn chỉnh, cung cấp 9 axit amin thiết yếu. Tuy nhiên, ức gà và đùi gà có sự khác biệt đáng kể. 100g ức gà quay bỏ da chứa 28,9g protein và chỉ 2,2g chất béo trong khi đùi gà còn da ít protein hơn nhưng nhiều mỡ, sắt và kẽm hơn. “Ức gà được coi là lành mạnh hơn nhưng nhạt, trong khi đùi và chân đậm vị hơn nhờ nhiều mỡ”, bà Serif nhận xét.

Vịt

Vịt giàu protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B. Phần lớn mỡ nằm ở da và sẽ chảy ra khi nấu nhưng nhìn chung đây vẫn là thực phẩm giàu năng lượng. 100g ức vịt quay bỏ da chứa khoảng 195 calo. “Vịt là thực phẩm bổ dưỡng nhưng chỉ thỉnh thoảng mới nên ăn”, bà Serif nói.

Bò

Thịt bò cung cấp protein và sắt dễ hấp thu, cần thiết cho việc tạo hemoglobin. Thăn bò mềm và ít mỡ hơn các phần cơ phải nấu chậm như vai hay ức. Tuy vậy, bạn không nên ăn tổng lượng thịt bò, cừu và lợn quá 350-500g mỗi tuần.

Lợn

Dù có màu nhạt, thịt lợn vẫn được phân loại là thịt đỏ. Theo bà Serif, đây là loại thịt “biến thiên dinh dưỡng nhiều nhất”. Thăn lợn nạc và giàu protein trong khi ba chỉ chứa lượng mỡ và calo rất cao. Các sản phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói chứa nhiều muối và chất béo bão hòa. WHO cảnh báo ăn 50g thịt chế biến mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột.

Trâu và dê

Thịt trâu có hương vị giống bò nhưng nạc hơn nhiều, chỉ khoảng 105 calo/100g. “Về dinh dưỡng, thịt trâu không khác thịt bò nhiều, ngoại trừ việc ít mỡ hơn”, bà Serif nhận xét. Thịt dê giàu sắt và kali, phù hợp với các món hầm hoặc cà ri, dù hàm lượng vitamin B12 thấp hơn.