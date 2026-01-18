Từ xa xưa, trong y thư và ẩm thực Á Đông, chim bồ câu đã được xếp vào nhóm “thượng phẩm” - những món ăn không chỉ ngon mà còn mang giá trị bồi bổ đặc biệt cho cơ thể. Nhiều sách cổ ghi chép các bài thuốc, món ăn dưỡng sinh từ thịt chim bồ câu, dùng để phục hồi sức khỏe cho người suy nhược, mới ốm dậy hoặc sau sinh. Thậm chí, dân gian còn ví von loại thịt này có công dụng “bổ như nhân sâm”, nếu biết dùng đúng cách.

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Khoa Y học Cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM, theo Đông y, thịt chim bồ câu có tính bình, hơi ấm, vị mặn, tác động vào kinh can và thận, giúp tăng cường khí huyết, kích thích tiêu hóa và bồi bổ ngũ tạng. Nhờ đặc tính ôn hòa, dễ tiêu, bồ câu thường được dùng trong các món hầm, cháo bồi dưỡng, phù hợp với người thể trạng yếu, khó ăn uống.

Không chỉ được đánh giá cao trong y học cổ truyền, các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cũng cho thấy thịt chim bồ câu có giá trị vượt trội. Hàm lượng protein trong thịt bồ câu lên tới 24%, mức mà ít loại thực phẩm đạt được trong khi lượng chất béo chỉ chiếm khoảng 0,3%.

Thịt chim bồ câu có nhiều tác dụng tốt. Ảnh Đ.Xuân

Đặc biệt, thịt bồ câu chứa nhiều axit amin thiết yếu, dễ hấp thu cùng các vitamin quan trọng như A, B1, B2, E và nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể.

4 công dụng của thịt chim bồ câu

1. Bổ khí huyết, cải thiện thiếu máu: Thực phẩm này giàu sắt và các yếu tố tham gia vào quá trình tạo huyết sắc tố, thịt chim bồ câu giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi do suy nhược khí huyết. Đây là thực phẩm được khuyến nghị cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh hoặc người lao động quá sức.

2. Phục hồi thể lực, nâng đỡ cơ thể suy nhược: Chim bồ câu được xem là món ăn bồi bổ điển hình cho người suy nhược kéo dài, người sau phẫu thuật hoặc bệnh nặng. Dưỡng chất trong thịt giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại sức, giảm mệt mỏi và nâng cao sức bền.

3. Hỗ trợ liền vết thương, hồi phục sau can thiệp y tế: Nhiều ghi nhận cho thấy thịt chim bồ câu thúc đẩy tái tạo mô và hỗ trợ quá trình liền vết thương. Vì vậy, bồ câu thường xuất hiện trong chế độ ăn của người sau phẫu thuật, chấn thương hoặc mất máu.

4. Giải độc nhẹ, giúp cơ thể cân bằng: Với tính bình và khả năng hấp thu từ từ, các món cháo, hầm từ chim bồ câu giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng, hỗ trợ cơ thể cân bằng trở lại sau suy kiệt.

Ai nên và không nên ăn chim bồ câu?

Chim bồ câu đặc biệt phù hợp với người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh, người thiếu máu, suy nhược và người cao tuổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên dùng.

Người đang sốt, cơ thể nóng trong, viêm gan cấp, có bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao cần hạn chế, đặc biệt là phần da và mỡ.

Thịt chim bồ câu cũng không nên ăn quá nhiều vì có thể gây tăng nội nhiệt; lượng phù hợp là 1-2 con mỗi tuần.

Ngoài ra, nên tránh ăn cùng gan lợn, thịt lợn, nấm đầu khỉ, tôm hoặc cá diếc để hạn chế nguy cơ đầy bụng, khó tiêu hoặc dị ứng.

