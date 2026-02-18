Cuối tháng 12/2025, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước, quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho các sĩ quan Quân đội đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Trong số này có Thượng tá Vũ Thị Liên - trợ lý phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - tham gia ứng tuyển và trúng tuyển vào vị trí chuyên gia về Chính sách An ninh và Quốc phòng tại Văn phòng Liên lạc Liên Hợp Quốc về Hòa bình và An ninh tại Brussels (Bỉ).
Chị là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển vào một vị trí tại Văn phòng Liên Hợp Quốc, đánh dấu bước phát triển mới, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyên nghiệp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Những ngày tháng 2 tức tháng Chạp năm Ất Tỵ, khi người người, nhà nhà rộn ràng, hân hoan chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ thì Thượng tá Vũ Thị Liên lại bận rộn chuẩn bị hành trang để lên đường thực hiện nhiệm vụ mới.
Đến Brusesels, chị kịp đón năm mới cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên tại Văn phòng Liên lạc của Liên Hợp Quốc.
Khuôn mặt rạng ngời, luôn nở nụ cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng và tự tin trong bộ quân phục lực lượng gìn giữ hòa bình, Thượng tá Vũ Thị Liên tạo được sự gần gũi, cuốn hút cho những người gặp mặt.
Xuất phát điểm là giảng viên tiếng Pháp tại Học viện Quân y rồi được luân chuyển công tác về Phòng Sau đại học tại Học viện Kỹ thuật quân sự, chị Vũ Thị Liên có 10 năm làm việc trong lĩnh vực đào tạo.
Chị bắt đầu thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình từ tháng 1/2021. Tháng 11/2021, chị nhận quyết định của Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu ở Cộng hòa Trung Phi. Khi đó, chị là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.
Công việc chính của chị là sĩ quan cố vấn và điều phối huấn luyện, tham gia phối hợp với quân đội sở tại để mở khóa đào tạo ngắn hạn cho quân nhân chuyên nghiệp hoặc sĩ quan. Với vốn tiếng Pháp thành thạo, không chỉ giảng dạy cho quân đội Cộng hòa Trung Phi, Thượng tá Vũ Thị Liên còn tình nguyện giảng dạy tiếng Pháp, tin học văn phòng cho đồng nghiệp từ các nước để giúp họ hòa nhập với địa bàn.
Sau 2 năm về nước công tác tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, chị tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế lần thứ hai tại một địa bàn xa Tổ quốc. Dù đã có kinh nghiệm, cảm xúc háo hức xen lẫn hồi hộp vẫn vẹn nguyên như cách đây 4 năm.
“Lần đầu triển khai tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi, cảm giác của tôi lúc đó là sự háo hức, quyết tâm xen lẫn không ít bỡ ngỡ khi bước vào môi trường quốc tế khắc nghiệt tại châu Phi.
Lần này tôi triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Văn phòng Liên lạc Liên Hợp Quốc về Hòa bình và An ninh tại Brussels, Vương quốc Bỉ với một cảm giác chín chắn hơn, sâu sắc hơn và nặng trách nhiệm hơn. Tôi của hiện tại có thể nói đã có kinh nghiệm, sự bản lĩnh làm việc trong môi trường đa quốc gia, đa dạng về văn hóa”, chị Liên tâm sự.
Đặc biệt về ngoại ngữ, Thượng tá Vũ Thị Liên có sự trau dồi kỹ so với lần thứ nhất không chỉ ở chuyên môn tiếng Pháp mà cả tiếng Anh.
Thực hiện nhiệm vụ theo hình thức cá nhân đồng nghĩa với việc nữ quân nhân không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam, cho phụ nữ Việt Nam trong môi trường quốc tế.
Xa Tổ quốc, xa gia đình, đặc biệt là các con, chắc chắn Thượng tá Vũ Thị Liên có những phút giây trăn trở. Nhưng trên hết, chị luôn tâm niệm đó là niềm tự hào và ý thức rõ ràng rằng mỗi hành động, mỗi phát ngôn của mình đều góp phần xây dựng uy tín quốc gia.
Là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những chiến sĩ mũ nồi xanh như chị Liên coi nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữa hòa bình vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao và sẽ nỗ lực trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, rèn luyện bản thân.
Kể về quá trình chuẩn bị, thi tuyển vào vị trí chuyên gia về Chính sách An ninh và Quốc phòng tại Văn phòng Liên lạc Liên Hợp Quốc về Hòa bình và An ninh, chị Liên chia sẻ đây là một hành trình dài và nghiêm túc.
“Tôi phải đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn rất cao của Liên Hợp Quốc về chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực phân tích chính sách, khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia, cũng như yêu cầu khắt khe về ngoại ngữ.
Sau khi vượt qua vòng hồ sơ, tôi được thông báo lịch vòng phỏng vấn. Vòng phỏng vấn với Liên Hợp Quốc kéo dài gần 45 phút với 3 giám khảo, tập trung sâu vào kinh nghiệm thực địa, hiểu biết về cơ chế hợp tác Liên Hợp Quốc - EU, các công cụ trong Chính sách An ninh và Quốc phòng chung của EU, cũng như cách tiếp cận chiến lược trong hỗ trợ các phái bộ gìn giữ hòa bình.
Tôi coi đó không chỉ là một kỳ thi tuyển mà là một cuộc đối thoại chuyên môn ở cấp độ quốc tế”, Thượng tá Vũ Thị Liên kể lại.
Việc trúng tuyển là một bất ngờ với nhiều người, nhưng với chị đó là kết quả của sự chuẩn bị bền bỉ, tích lũy kinh nghiệm qua từng nhiệm kỳ và niềm tin vào năng lực của chính mình.
Nếu nhiệm vụ tại phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi mang tính thực địa, trực tiếp và gắn với huấn luyện - điều phối trên địa bàn xung đột thì công việc tại Văn phòng Liên lạc Liên Hợp Quốc về Hòa bình và An ninh tại Bỉ lại mang tính chiến lược, chính sách và điều phối ở cấp toàn cầu.
Thượng tá Liên cho biết, tại Bỉ, chị sẽ tham gia vào việc phân tích, tư vấn và kết nối các công cụ chính sách an ninh, quốc phòng của EU nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Công việc này đòi hỏi tư duy chiến lược, khả năng phân tích sâu và trách nhiệm rất lớn, bởi mỗi khuyến nghị chính sách đều có thể tác động đến thực tiễn triển khai tại các địa bàn xung đột.
Hơn nữa, Brussels là nơi tập trung dày đặc các cơ quan an ninh và tình báo quốc tế của EU và nhiều quốc gia, tạo nên môi trường có mức độ cạnh tranh thông tin rất cao. Điều này đòi hỏi cán bộ công tác phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc bảo mật, thận trọng trong mọi hình thức trao đổi và giao tiếp để tránh bị khai thác thông tin, dẫn dắt vào các tình huống nhạy cảm về an ninh, hoặc vô tình để lộ các quan điểm, tài liệu thuộc phạm vi nội bộ.
So với nhiệm vụ trước tại Trung Phi liên quan nhiều đến giảng dạy, lần này nhiệm vụ chị thực hiện hoàn toàn khác.
“Nhiệm vụ phức tạp hơn, thiên về nghiên cứu, phân tích, cố vấn, đòi hỏi sự hiểu biết rộng, sâu, với mức độ tư duy khó hơn lúc trước rất nhiều”, Thượng tá Liên cho biết.
Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, chị đã đi tập huấn chính sách an ninh, quốc phòng ở Tây Ban Nha, nghiên cứu rất nhiều tài liệu về tình hình an ninh chính trị, gìn giữ hòa bình.
Xu thế tình hình thế giới phức tạp với những vấn đề nan giải đòi hỏi sự phối hợp của các tổ chức trên thế giới, trong đó có Liên Hợp Quốc và EU, “không một quốc gia, tổ chức nào có thể tự giải quyết những vấn đề chung”.
“Vị trí của tôi là nghiên cứu và tư vấn để Liên Hợp Quốc tận dụng các công cụ của EU một cách hữu hiệu. Thực tế 2 năm ở Trung Phi, tôi đã chứng kiến trực tiếp sự phối hợp này rồi. Mặc dù lúc đó tôi chưa biết sau này mình sẽ làm công việc này, nhưng đó là một cái 'duyên' rất thú vị”, chị Liên cho biết.
Nhiệm kỳ lần này của Thượng tá Vũ Thị Liên sẽ kéo dài 1 năm.
Trong thời gian công tác tại Cộng hòa Trung Phi, Thượng tá Vũ Thị Liên luôn cảm nhận rất rõ sự tôn trọng và thiện cảm mà đồng nghiệp quốc tế cũng như người dân bản địa dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Họ nhìn Việt Nam như một quốc gia có lịch sử đấu tranh kiên cường, nhưng đồng thời rất nhân văn, trách nhiệm và chân thành trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình.
Đối với các nữ quân nhân Việt Nam, nhiều đồng nghiệp quốc tế ban đầu khá bất ngờ vì vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng chính sự chuyên nghiệp, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc nghiêm túc đã tạo nên sự tin tưởng và nể trọng.
Trong các bức ảnh chụp chung với đồng nghiệp quốc tế, hình ảnh nữ quân nhân Việt Nam tuy nhỏ nhắn nhưng luôn rạng rỡ nổi bật để lại ấn tượng. “Với tôi, mỗi bức ảnh chụp cùng đồng đội quốc tế không chỉ là kỷ niệm mà còn là minh chứng rằng phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể khẳng định vai trò và năng lực trong những môi trường quốc tế khắc nghiệt nhất”, chị Liên nhấn mạnh.
Một điều quan trọng nữa, nữ quân nhân Việt Nam còn để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt các đồng nghiệp quốc tế, đặc biệt là trong mắt người dân bản địa, phụ nữ, trẻ em châu Phi, về lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ bằng tình yêu thương đùm bọc rất Việt Nam.
Mạnh mẽ không kém những đồng nghiệp nam giới nhưng ngoài đời, chị cũng như bao người phụ nữ khác, là mẹ, là vợ, là con.
Trong suốt 2 năm chị đi làm nhiệm vụ tại Trung Phi, chồng và con luôn là hậu phương vững chắc, hết mực ủng hộ chị. “Chồng tôi cũng là bộ đội, anh ấy rất khéo léo chuyện hậu cần, nội trợ nên tôi rất yên tâm”, chị vui vẻ nói.
Chồng, con và bố mẹ hai bên đều rất ủng hộ, động viên, đó là hậu phương vững chắc để chị yên tâm thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quân đội giao. Đây cũng là cơ hội để chị phát huy năng lực và khẳng định giá trị bản thân.
Từ lúc chị được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép đi thi ứng tuyển vào vị trí mới, các con chị lúc nào cũng mong mẹ đỗ.
Thấu hiểu được công việc của mẹ, hai năm mẹ đi vắng, các con chị cũng đã tự lập hơn. Con gái lớn của chị vừa rồi thi đỗ trường THPT Cầu Giấy và đạt IELTS 8.0. Năm nay cháu học lớp 12. “Lần trước, tôi đi làm nhiệm vụ thì cháu học cuối cấp hai, lần này lại đúng năm cuối cấp ba. Những thời điểm quan trọng mẹ lại vắng nhà nhưng cháu động viên ngược lại tôi hãy yên tâm công tác”, chị xúc động kể.
