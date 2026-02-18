Cuối tháng 12/2025, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước, quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho các sĩ quan Quân đội đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Trong số này có Thượng tá Vũ Thị Liên - trợ lý phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - tham gia ứng tuyển và trúng tuyển vào vị trí chuyên gia về Chính sách An ninh và Quốc phòng tại Văn phòng Liên lạc Liên Hợp Quốc về Hòa bình và An ninh tại Brussels (Bỉ).

Chị là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển vào một vị trí tại Văn phòng Liên Hợp Quốc, đánh dấu bước phát triển mới, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyên nghiệp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Những ngày tháng 2 tức tháng Chạp năm Ất Tỵ, khi người người, nhà nhà rộn ràng, hân hoan chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ thì Thượng tá Vũ Thị Liên lại bận rộn chuẩn bị hành trang để lên đường thực hiện nhiệm vụ mới.

Đến Brusesels, chị kịp đón năm mới cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên tại Văn phòng Liên lạc của Liên Hợp Quốc.

Khuôn mặt rạng ngời, luôn nở nụ cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng và tự tin trong bộ quân phục lực lượng gìn giữ hòa bình, Thượng tá Vũ Thị Liên tạo được sự gần gũi, cuốn hút cho những người gặp mặt.