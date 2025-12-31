Cả 4 sĩ quan được tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Liên Hợp Quốc, sẵn sàng thay thế các quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, Thượng tá Vũ Thị Liên - trợ lý Phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - tham gia ứng tuyển và trúng tuyển vào vị trí Chuyên gia về Chính sách An ninh và Quốc phòng tại Văn phòng Liên lạc Liên Hợp Quốc về Hòa bình và An ninh tại Brussels (Bỉ). Đây là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển vào một vị trí tại Văn phòng Liên Hợp Quốc, đánh dấu bước phát triển mới, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyên nghiệp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Trung tá Đặng Thu Hà - nguyên biên tập viên Báo Quân đội nhân dân - được cử thay thế Thượng úy Nguyễn Huyền Anh, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Truyền thông (MPIO) tại phái bộ MINUSCA, CH Trung Phi. Với nền tảng nghiệp vụ báo chí vững vàng, được đào tạo bài bản về truyền thông gìn giữ hòa bình và đã hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện tiền triển khai, Trung tá Đặng Thu Hà sẵn sàng đảm nhiệm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại địa bàn phái bộ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quyết định cho các sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: PV

Đại úy Nguyễn Huy Khải - trợ lý Đối ngoại, Bệnh viện Quân y 175 - được cử thay thế Trung tá Nguyễn Huy Tuấn, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Trang bị (COE) tại phái bộ MINUSCA. Đại úy Nguyễn Huy Khải từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan), có kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa.

Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm - cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam - được cử thay thế Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Huấn luyện (SO Training) tại Phái bộ MINUSCA. Là nữ sĩ quan đầu tiên của lực lượng Cảnh sát biển triển khai dưới hình thức cá nhân, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm được đào tạo bài bản về quan sát viên quân sự, giới và truyền thông, đã tham gia nhiều khóa huấn luyện chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tại phái bộ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã trao quyết định cho 4 sĩ quan. Thượng tướng khẳng định các sĩ quan đều là những cán bộ ưu tú, được cơ quan, đơn vị tín nhiệm.

Ông yêu cầu các sĩ quan ngay sau khi được triển khai cần nhanh chóng thích nghi với tình hình địa bàn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: PV

Các sĩ quan cần quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an ninh an toàn, giữ gìn và bảo đảm tác phong của người quân nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống hàng ngày; tiếp tục phát huy tốt truyền thống của QĐND Việt Nam, của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng lưu ý về yêu cầu nhiệm vụ đối với các sĩ quan làm công tác đối ngoại quốc phòng nói chung cũng như các sĩ quan chuẩn bị lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh các sĩ quan cần phát huy tinh thần: Trung thành tận tụy - Tự tin sáng tạo - Bản lĩnh linh hoạt - Đàm phán thuyết phục - Hiệu quả hàng đầu - Tổ quốc trên hết.