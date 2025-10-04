Những ngày đầu tháng 10, 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã có mặt tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei, thay thế cho Đội Công binh số 3 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Tạm gác lại phía sau những khoảng bình yên bên mái ấm gia đình với nhiều kế hoạch còn đang dang dở, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam bước vào hành trình mới trên vùng đất châu Phi khắc nghiệt.

Các cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 tại Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Những ngày đầu không chỉ đối mặt với thử thách về thời tiết, bệnh dịch và cơ sở vật chất thiếu thốn mà còn là những thử thách về an ninh, bất ổn chính trị, nguy cơ mất an toàn và nỗi nhớ gia đình.

Chính vào lúc này, tinh thần và ý chí của người lính Cụ Hồ được thể hiện rõ nét. Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng chia sẻ, trong bối cảnh xung đột quốc tế căng thẳng, chiến tranh cục bộ tiếp diễn ở nhiều nơi, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam nói chung và các chiến sĩ mũ nồi xanh nói riêng đang nỗ lực hết mình thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Dù đã được huấn luyện kỹ lưỡng nhưng khi đặt chân đến đây, các chiến sĩ Công binh Việt Nam mới thực sự cảm nhận được hết sự khắc nghiệt của thời tiết, điều kiện sống khó khăn.

Đội Công binh số 4 củng cố doanh trại tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Ảnh: Đội Công binh

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tính chuyên nghiệp, sáng tạo trong hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ và thiết lập mối quan hệ tốt với người dân địa phương, đồng nghiệp quốc tế.

Ngay sau khi ổn định trang thiết bị, toàn đội đã bắt tay ngay vào công việc. Nhiệm vụ cấp bách nhất là xây dựng và củng cố doanh trại, đảm bảo một “ngôi nhà” an toàn và vững chắc giữa vùng đất xung đột.

Tại khu đóng quân của đội, thật dễ bắt gặp những ánh mắt ngời sáng hy vọng, những tiếng nói cười ân cần hỏi thăm sau một chặng đường di chuyển dài và cả những giọt mồ hôi lăn dài trên má.

Trong những ngày đầu, đội bắt đầu triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Các phân đội Công binh lên kế hoạch sửa chữa những con đường bị ngập lầy bởi thời tiết. Đội Quân y nhanh chóng thiết lập trạm xá, sẵn sàng hỗ trợ y tế.

Ảnh: Đội Công binh

Vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng nụ cười thân thiện và hành động giúp đỡ thiết thực, những buổi khảo sát, gặp gỡ đầu tiên với phụ nữ và trẻ em địa phương trở thành “cầu nối”, gieo mầm tin tưởng và hy vọng.

“Chúng tôi đến đây không chỉ để thực hiện nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc, mà còn mang theo hình ảnh của một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình và mong muốn lan tỏa sâu rộng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè quốc tế...”, Trung tá Nguyễn Văn Công, Chính trị viên Đội Công binh số 4 thể hiện quyết tâm.

Đội Công binh số 4 gồm 184 cán bộ, nhân viên được điều động từ các cơ quan, đơn vị: Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân; Quân khu: 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các Binh chủng: Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị. Đội lên đường sang Abyei vào ngày 26/9, thực hiện nhiệm vụ thay Đội Công binh số 3. Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Năm 2011, hai nước ký thỏa thuận cam kết rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, đến nay hai nước chưa có nhiều tiến triển thực chất. UNISFA được thành lập năm 2011 theo Nghị quyết 1990 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và thúc đẩy phi quân sự hóa tại Abyei.

Trong khi đó, tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC2.6) đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7).

BVDC2.7 có 63 cán bộ, nhân viên lên đường từ 22/9 để thay thế BVDC2.6 thực hiện nhiệm vụ.

Sau một tuần làm việc tích cực, không quản ngại khó khăn, thử thách, hai đơn vị hiệp đồng chặt chẽ, vừa duy trì khám chữa bệnh vừa thống kê, kiểm kê, bàn giao - tiếp nhận đầy đủ mọi mặt công tác.

Hai giám đốc của hai bệnh viện bàn giao - tiếp nhận mọi mặt công tác. Ảnh: BVDC2.7

Trung tá, tiến sĩ, bác sĩ Trần Anh Đức - Giám đốc BVDC2.6 đã chia sẻ toàn diện tình hình nhiệm kỳ vừa qua, nêu những thuận lợi, khó khăn, thành quả cũng như chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu.

Thiếu tá, tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Tài - Giám đốc BVDC2.7 khẳng định nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chỉ huy, sự truyền đạt từ thế hệ đi trước, đặc biệt là BVDC2.6, tập thể BVDC2.7 sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội giao phó.

Hai Giám đốc ký biên bản bàn giao và chuyển giao con dấu, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ giữa BVDC2.6 và BVDC2.7.

Ngay sau khi tới địa bàn, các nhân viên BVDC2.7 tăng gia tại chỗ nhằm bảo đảm nguồn rau xanh cho đơn vị. Ảnh: BVDC2.7

Ảnh: BVDC2.7

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nền tảng vững chắc được BVDC2.6 để lại, cùng tinh thần quyết tâm, đoàn kết và trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, nhân viên, BVDC2.7 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, y đức của người thầy thuốc - chiến sĩ Việt Nam trên hành trình phụng sự hòa bình, nhân đạo và nhân văn quốc tế.