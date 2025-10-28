Cây cầu không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự kết nối, hy vọng và nỗ lực kiến tạo hòa bình tại vùng đất còn nhiều chia cắt.

Cầu Banton là tuyến giao thông huyết mạch chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, kinh tế và đời sống dân sinh tại Abyei. Việc cầu xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian dài đã khiến hoạt động tuần tra của phái bộ UNISFA gặp khó khăn, chia cắt sự lưu thông của người dân, cản trở các nỗ lực cứu trợ nhân đạo.

Lễ bàn giao cầu Banton sau khi sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: Đội Công binh số 4

Đội Công binh số 4 Việt Nam được giao nhiệm vụ sửa chữa cầu Banton, đây không chỉ là một bài toán về kỹ thuật và vật liệu, mà còn đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và sự thấu cảm.

Vượt qua khó khăn về vật liệu, thời tiết và điều kiện thi công, bằng bàn tay kỹ thuật, sự sáng tạo và tinh thần quyết tâm, Đội Công binh số 4 đã "hồi sinh" cây cầu một cách thần kỳ.

Ngày bàn giao cầu, người dân địa phương vui mừng nhảy múa, đó là khoảnh khắc biểu tượng cho sự gắn kết quân - dân.

Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng quân sự phái bộ ghi nhận việc sửa chữa cầu Banton "hoàn thành chỉ trong 1 tuần". Ông gọi đây là minh chứng đáng trân trọng cho công việc nhanh chóng, hiệu quả và liên kết trực tiếp hạ tầng với an ninh.

Đội Công binh số 4 sửa chữa cầu Banton. Ảnh: Đội Công binh số 4

Ông Kuol Deng Rau, Quyền Trưởng Hành chính khu vực Abyei gọi đây là thành quả của "mối quan hệ đối tác quốc tế", nơi "thách thức đã biến thành thành công". Trong khi đó, Huyện trưởng huyện Alal, ông Nyang Doldol Nyang xem cây cầu là minh chứng cho sự quan tâm của Liên Hợp Quốc và tình cảm của Việt Nam dành cho vùng đất Abyei.

Đặc biệt, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng, ông Kon Maneit Matiok đã dành lời khen ngợi cho "hiệu suất, kỷ luật và tinh thần làm việc đáng ngưỡng mộ" của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.

Tại lễ bàn giao, đại diện Đội Công binh số 4, Trung tá Trịnh Văn Cường nhấn mạnh, những chiến sĩ Việt Nam không chỉ giúp bảo vệ hòa bình mà còn chung tay xây dựng hòa bình - "từng chút một, từng viên gạch một".

"Thông qua cây cầu này, chúng tôi tự hào được đóng góp một cách bền vững vào sứ mệnh cao cả đó”, ông nêu rõ.

Ảnh: Đội Công binh số 4

Người dân vui mừng nhảy múa bên cây cầu vững chãi vừa được sửa chữa. Ảnh: Đội Công binh số 4

Ngoài ra, Đội Công binh số 4 cũng trao tặng những phần quà nhân đạo là như lương thực, thực phẩm đến người dân sinh sống tại khu vực cầu Banton.

Những hoạt động này là điểm sáng làm nổi bật vai trò của người lính công binh trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình, thể hiện vai trò kép của "Bộ đội Cụ Hồ" vừa là những kỹ sư giỏi vừa là những "sứ giả" của hòa bình.