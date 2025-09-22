Sáng 22/9, tại TPHCM, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 làm lễ xuất quân cho cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan và khu vực Abyei.

Đây là lần đầu tiên hai đơn vị này ra mắt, thay thế các lực lượng Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại hai phái bộ. Tất cả bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia nhiệm vụ này.

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Hằng - kỹ thuật viên phục hồi chức năng, Khoa Nội truyền nhiễm - là một trong 13 nữ quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7. Đây là lần thứ hai chị Hằng tham gia lực lượng “mũ nồi xanh”, với tâm thế tự tin và nhiều trải nghiệm hơn. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui và vinh dự, chị không giấu được chút lo lắng khi một lần nữa phải xa con trai.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - trao quyết định của Chủ tịch nước và Quốc kỳ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: "Công tác huấn luyện cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 được triển khai sát thực tiễn, phối hợp với đối tác quốc tế về ngoại ngữ và chuyên môn như cấp cứu, vận chuyển y tế, Luật Nhân đạo quốc tế".

Thượng tướng cho biết trang thiết bị, vật tư đã được chuẩn bị đầy đủ. Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng Liên Hợp Quốc và Australia đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh, vận chuyển cho 63 cán bộ, nhân viên. Toàn bộ lực lượng đã được tiêm phòng đầy đủ và sẵn sàng lên đường.

Đội Công binh số 4 gồm 203 người (184 chính thức, 19 dự bị), thay thế Đội Công binh số 3 tại Phái bộ Abyei. Lực lượng đã hoàn tất huấn luyện chuyên ngành, hậu cần, kỹ thuật, ngoại ngữ. Việc vận chuyển hàng hóa, trang bị và thủ tục triển khai được phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, Australia và hãng hàng không Ethiopia. Trong số 184 quân nhân chính thức có 17 nữ, tất cả đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng đại diện Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam ra sân bay tiễn các chiến sĩ mũ nồi xanh.

Các cán bộ quân y tranh thủ lưu giữ kỷ niệm bên người thân, đồng nghiệp trước giờ máy bay cất cánh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng - bác sĩ Khoa Nội truyền nhiễm, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 - bày tỏ sự xúc động trước giờ lên đường. Anh cho biết rất vinh dự khi tiếp tục được góp mặt trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Vợ anh - bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Anh, Bệnh viện Quân y 17 - luôn ủng hộ và động viên chồng hoàn thành nhiệm vụ. Trong ảnh là cô gái nhỏ của anh Thắng lưu luyến, bịn rịn khi tiễn bố lên đường làm nhiệm vụ quốc tế.

Đứng gần anh Thắng và con gái là hai bố con ông Lê Văn Thắng (Gò Vấp, TPHCM) - Đại úy Lê Trung Kiên. Người cha 70 tuổi bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi lần thứ hai tiễn con làm nhiệm vụ quốc tế.

Đại úy Lê Trung Kiên cho biết anh và đồng đội đã trải qua 9 tháng huấn luyện. Các anh quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó để góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đến bạn bè quốc tế.

Nữ chiến sĩ mũ nồi xanh bịn rịn trong vòng tay bạn bè và người thân.

Cô con gái nhỏ ôm chặt Thượng úy Sơn với lời nhắn nhủ: "Chúc bố mạnh khỏe, hoàn thành nhiệm vụ".

Dù trời mưa, gia đình và người thân các chiến sĩ mũ nồi xanh vẫn nán lại bên nhau, trò chuyện và chia sẻ trước giờ xuất quân.