Thông thường, nghi thức cúng tất niên được gia chủ thực hiện vào ngày cuối cùng của năm, cụ thể là ngày 30 Tết (30 tháng Chạp) đối với năm đủ, hoặc ngày 29 Tết (29 tháng Chạp) đối với năm thiếu.

Năm nay, ngày cuối cùng của năm rơi vào ngày 29 tháng Chạp, tức ngày 16/2/2026 dương lịch. Vào ngày này, các gia đình Việt thường làm mâm cơm cúng tất niên, đón ông bà tổ tiên về nhà ăn Tết.

Ảnh minh họa

Dưới đây là bài khấn cúng tất niên ngắn gọn theo gợi ý của Giáo sư, Viện sĩ kiêm chuyên gia phong thủy Lương Ngọc Huỳnh.

Gia chủ thắp nến và thắp 9 nén nhang rồi khấn:

Bái lạy cha mẹ, ông bà cùng gia tiên tiền tổ nội ngoại.

Hôm nay là ngày... tháng... năm... ngày cuối cùng của năm cũ chuẩn bị đón chào năm mới... Chúng con nhất tâm quy mệnh lễ thành kính, xin được sửa soạn lễ vật, tiền vàng cùng sơn hào hải vị, nhang đăng bái mời cha mẹ, ông bà cùng gia tiên tiền tổ nội ngoại, tọa hạ trước lễ dưới án thờ gia tiên tại tổ đường để thụ hưởng và chứng lễ cho tấm lòng thành kính của chúng con.

Con cầu xin tổ tiên, phù hộ độ trì cho con cháu đón xuân vui vẻ, bước sang năm mới với vận khí mới, niềm vui mới, luôn được mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

Chúng con xin cầu nguyện cho gia tộc họ.... vận khí luôn hanh thông, vạn sự được cát tường như ý, cầu tài tài đến, cầu phúc phúc lai, cầu lộc lộc tồn, nhân an vật thịnh hưởng vinh thụ huệ, để dòng họ sinh ra được nhiều người hiền tài phụng sự đất nước làm rạng danh dòng tộc.

Đó là âm đức mà gia tiên tiền tổ ngàn đời đã lưu truyền lại cho con cháu đương thời, chúng con xin kê đầu bái thủ ghi lòng tạc dạ hồng ân của gia tiên.

Chúng con xin đa tạ! (3 lần)