Trong văn hóa Tết cổ truyền của người Việt, việc chuẩn bị mâm cúng tất niên tươm tất là nghi lễ rất quan trọng trong năm.

Tùy điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, mâm cúng tất niên có thể bày biện “mâm cao cỗ đầy” hoặc đơn giản, thanh đạm nhưng phải thể hiện được sự thành tâm, lòng thành kính của gia chủ.

Theo nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết (Hà Nội), mâm cúng tất niên của mỗi vùng miền cũng có sự khác biệt rõ rệt. Tùy theo sản vật của địa phương, mâm cỗ tất niên sẽ có những món ăn đặc trưng.

Ngoài ra, mâm cúng tất niên có thể bày ở trong nhà hoặc ngoài trời, tùy mong muốn, điều kiện của mỗi nhà và văn hóa từng địa phương.