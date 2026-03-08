Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do Báo Tuổi trẻ và Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức sáng 8/3, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, một trong những điều chỉnh của quy chế tuyển sinh năm nay là tất cả thí sinh xét tuyển dù bằng hình thức nào đều phải đạt 15 điểm trong tổ hợp xét tuyển vào ngành đào tạo của một trường.

Cụ thể, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15/30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng giải thích về trường hợp tổ hợp của trường đại học mà thí sinh muốn đăng ký xét tuyển không có môn mình dự thi thì thí sinh đáp ứng điểm sàn 15 thế nào.

“Ví dụ, thí sinh thi tốt nghiệp THPT các môn Toán, Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Nhưng nếu các tổ hợp xét tuyển vào ngành của trường là Toán, Văn, Tiếng Anh hoặc Toán, Văn, Vật lý, thì trường đại học sẽ sử dụng một môn thi nào đó của các em để thay thế Tiếng Anh hoặc Vật lý, đảm bảo có đủ 15 điểm để xét”, GS Thảo nói.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) chia sẻ tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026. Ảnh: Thanh Hùng

GS Thảo lưu ý trọng số tính điểm của một tổ hợp xét tuyển năm nay là bắt buộc có Toán hoặc Văn chiếm 1/3. “Thí sinh cũng đặt câu hỏi liệu tổng 15 điểm có đồng nghĩa môn Toán và Ngữ văn phải đạt từ 5 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển hay không. Tôi xin nhấn mạnh tổng điểm là 15. Tất nhiên, các em phải vượt điểm liệt theo quy định của kỳ thi tốt nghiệp. Các môn phải trên điểm liệt và tổng điểm đạt từ 15 trở lên. Cùng với đó, quy định về trọng số yêu cầu môn Toán hoặc Ngữ văn chiếm 1/3 tổng điểm. Vì vậy, nếu một tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh nhân hệ số hai thì môn Toán hoặc Văn cũng phải nhân hệ số hai để đảm bảo ít nhất một trong hai môn này chiếm 1/3 trọng số”, GS Thảo nói.

Ngoài ra, theo GS Thảo, thí sinh cần lưu ý, năm nay có sự điều chỉnh về việc sử dụng các hình thức cộng điểm hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển so với các năm trước.

Ông cho biết, những năm trước, các trường đại học có thể ban hành hướng dẫn quy đổi điểm sang những thang điểm khác nhau. Năm nay, toàn hệ thống sẽ áp dụng cách quy đổi thống nhất, nhằm đảm bảo thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển vào trường A hay B sẽ được tính điểm tương đương. Các trường sẽ xây dựng thang điểm 10 với 5 mức quy đổi. Mỗi mức điểm tương ứng với một mức quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để thay thế môn thi tốt nghiệp hoặc môn xét tuyển ngoại ngữ theo các phương thức khác nhau.

Về đề thi tốt nghiệp THPT, ông Thảo cho hay tỷ lệ vẫn là 70% câu hỏi dễ và trung bình; 30% câu hỏi có mức độ vận dụng cao.