Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Thông tư mới điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại duy nhất là “Giấy báo dự thi” do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Theo quy định trước đây, ở buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải xuất trình thẻ căn cước/CCCD/hộ chiếu và nhận thẻ dự thi. Như vậy, ở kỳ thi năm nay, ở buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh chỉ cần xuất trình thẻ căn cước/CCCD/hộ chiếu và giấy báo dự thi.

Đồng thời tích hợp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi thành “Giấy chứng nhận kết quả thi”, do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Tùng.

Bộ GD-ĐT cũng điều chỉnh giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư mới cũng điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng. Theo đó, quy định tất cả các bài thi có thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.

Bộ GD-ĐT cũng điều chỉnh các diện ưu tiên theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với các đối tượng ưu tiên trong công tác tuyển sinh, tạo thuận lợi cho việc rà soát của các đơn vị ngay từ khâu đăng ký dự thi.

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sớm trong tháng 3, đồng thời tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ thi cho tất cả 34 sở GD-ĐT của các địa phương.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026.