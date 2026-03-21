Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2026 mới đây, một thí sinh chia sẻ: “Trong 3 tháng cuối trước thời điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, em cảm thấy rất cuống. Em nên ôn tập như thế nào cho hiệu quả?”.

Về câu hỏi này, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho rằng, các em đã trải qua 12 năm học phổ thông và vượt qua nhiều kỳ thi. Vì vậy, hãy xem kỳ thi tốt nghiệp THPT như một kỳ thi bình thường trong số đó. Tuy nhiên, nếu có chuẩn bị kỹ lưỡng, các em sẽ giảm được áp lực và đỡ căng thẳng hơn.

Đại diện Bộ GD-ĐT khuyên học sinh ngoài việc tập trung học kiến thức, nên thường xuyên làm đề tham khảo và đề thi thử của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Qua đó, các em có thể tự đánh giá liệu có hoàn thành bài trong thời gian quy định hay không, từ đó nhận ra những phần kiến thức còn yếu để tập trung ôn tập và trao đổi với thầy cô.

Ông Thảo cũng lưu ý, khi làm đề, học sinh nên bấm giờ như trong phòng thi để làm quen với áp lực thời gian. Nhờ vậy, tâm lý khi bước vào kỳ thi chính thức sẽ vững vàng hơn.

Theo ông Thảo, học sinh cũng cần tìm hiểu xem những ngành học/trường đại học mình dự định ứng tuyển có xét tuyển bằng những tổ hợp môn là thế mạnh của mình hay không.

"Các em không cần cuống hay nghĩ sự việc quá phức tạp. Thay vào đó, các em cần hiểu rằng nếu mình chuẩn bị tốt, sẽ đạt được kết quả tốt. Nếu thực sự nghiêm túc với kỳ thi, các em sẽ bớt cuống hơn”, ông Thảo nói.

GS Thảo cũng lưu ý điểm mới trong tuyển sinh đại học năm nay: Tổ hợp 3 môn xét tuyển bắt buộc phải có ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Ngữ văn, và môn này phải chiếm tối thiểu 1/3 tổng điểm xét tuyển.

Theo ông, để đủ điều kiện tham gia xét tuyển, thí sinh phải đạt trên ngưỡng điểm liệt theo quy định của kỳ thi tốt nghiệp THPT và có tổng điểm từ 15 trở lên. Đồng thời, quy định về trọng số cũng cần được đảm bảo: Nếu trong tổ hợp có môn Tiếng Anh nhân hệ số hai, thì môn Toán hoặc Ngữ văn cũng phải được nhân hệ số hai, nhằm bảo đảm một trong hai môn này chiếm ít nhất 1/3 tổng điểm.

Theo đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), nội dung đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT, gồm các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, với tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025. Trong đó, sẽ có các câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề gắn với thực tiễn.

Các môn thi trắc nghiệm được thiết kế theo cấu trúc đề tham khảo do Bộ GD-ĐT công bố trước đó, gồm các dạng: Nhiều phương án lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn. Điểm số trong bài thi trắc nghiệm không phân bổ đồng đều theo số câu hỏi mà có mức điểm khác nhau tùy từng câu. Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận; đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.