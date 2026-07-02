Có kết quả thi đạt thủ khoa, em nhớ ngay tới bố mẹ đang đi làm ở xa

Theo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ GD-ĐT, Lê Thị Hoài Thu, cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh), đạt 29,75 điểm khối B00 (Toán 10, Hóa học 10, Sinh học 9,75), trở thành thủ khoa khối B00 toàn tỉnh.

Hoài Thu từng đạt giải Ba cấp tỉnh môn Hóa ở lớp 10 và lớp 11, sau đó giành giải Nhất cấp tỉnh ở lớp 12. Suốt 12 năm học, em luôn duy trì danh hiệu học sinh xuất sắc.

Thầy cô, bạn bè chúc mừng Hoài Thu (đứng giữa) khi em trở thành thủ khoa khối B00 toàn tỉnh.

“Khi tra cứu điểm thi, em rất hồi hộp và bất ngờ với hai điểm 10 tuyệt đối ở môn Toán và Hóa học. Biết kết quả cao, đỗ thủ khoa, em liền gọi điện báo tin mừng cho bố mẹ đang làm công nhân ở xa”, Hoài Thu kể.

Chia sẻ với VietNamNet, Hoài Thu cho biết em rất ngạc nhiên khi trở thành thủ khoa khối B00. Em cũng có chút tiếc nuối vì chủ quan, làm sai một câu không quá khó ở môn Sinh học nên không đạt điểm tối đa.

Nói về điểm 10 môn Toán, nữ sinh cho biết em từng bị hổng kiến thức ở môn học hồi lớp 11 và không theo kịp một số nội dung cơ bản trên lớp.

"Em nhận thấy nếu không sớm khắc phục điểm yếu này sẽ khó đạt mục tiêu xét tuyển vào ngành Y theo tổ hợp B00, nên đã quyết tâm thay đổi phương pháp học", Hoài Thu nói.

Thay vì học theo kiểu ghi nhớ công thức hay phụ thuộc vào các mẹo giải, nữ sinh bắt đầu hệ thống lại toàn bộ kiến thức theo từng chuyên đề, rà soát những phần còn hổng rồi luyện tập từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi lần làm đề, em đều ghi lại các câu sai, tìm nguyên nhân và bổ sung ngay phần kiến thức còn thiếu.

Hoài Thu chụp ảnh cùng ông nội. Với 29,75 điểm khối B00, nữ sinh đến gần với ước mơ trở thành bác sĩ hơn.

Khi gặp những dạng bài Toán khó hoặc chưa hiểu bản chất, Hoài Thu chủ động tìm thêm tài liệu, tự nghiên cứu rồi trao đổi với thầy cô để tháo gỡ. Quá trình tự học đều đặn giúp em từng bước lấp đầy những khoảng trống kiến thức, lấy lại sự tự tin với môn Toán và biến môn học từng là điểm yếu trở thành thế mạnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nỗ lực vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn

Gia đình không dư dả, bố mẹ từng là nông dân, sau đó đi làm công nhân xa nhà nên từ nhỏ Hoài Thu không có điều kiện đi học thêm hay tham gia các lớp luyện thi. Em chủ yếu học trên lớp cùng thầy cô và tự ôn luyện tại nhà, coi tự học là nền tảng để bù đắp những hạn chế.

Trong giai đoạn ôn thi nước rút, Hoài Thu dành 4-5 giờ mỗi ngày cho môn Toán. Ngoài việc luyện đề, em tiếp tục rà soát những chuyên đề còn yếu, ưu tiên hiểu bản chất thay vì học mẹo giải.

Trong bài thi Toán, ở câu hình học phần III, theo Hoài Thu, đề bài có nhiều bước xử lý và dễ gây nhầm lẫn nếu đi theo hướng thông thường. Tuy nhiên, em nhanh chóng tìm được cách giải ngắn gọn hơn, giúp hạn chế sai sót và hoàn thành trọn vẹn câu hỏi.

Với Hóa học, môn học giúp em đạt điểm 10 tuyệt đối và từng giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, Hoài Thu cho biết em luôn chú trọng nắm chắc bản chất kiến thức và các phương pháp giải nhanh thay vì học thuộc.

Em hệ thống kiến thức theo từng chuyên đề, luyện nhuần nhuyễn các dạng bài gắn với phương pháp bảo toàn khối lượng và bảo toàn electron, đồng thời rút kinh nghiệm kỹ sau mỗi lần làm sai để tránh lặp lại.

Ở môn Sinh học, Hoài Thu tiếc nuối khi để mất điểm ở một câu khá dễ do sai sót trong quá trình đọc đề.

Trong quá trình ôn thi, nữ sinh hạn chế thức khuya, duy trì lịch học tập khoa học và dành nhiều thời gian tự học. Hoài Thu thường vẽ tranh và nghe nhạc để thư giãn sau những giờ ôn tập căng thẳng.

"Em luôn cố gắng học hết mình, không chỉ cho bản thân mà còn để xứng đáng với sự hy sinh của bố mẹ", Hoài Thu nói.

Nhờ phương pháp học tập khoa học và sự nỗ lực không ngừng, Hoài Thu đạt 29,75 điểm khối B00, từ đó chạm tay vào ước mơ giành “tấm vé” vào ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội - ngôi trường hàng đầu cả nước về đào tạo y khoa.

Chia sẻ về học trò, cô Trần Thị Hiến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình, bày tỏ sự tự hào khi Hoài Thu trở thành thủ khoa khối B00.

Theo cô Hiến, Hoài Thu là học sinh toàn diện, có ý thức tự học rất cao. Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn cũng trở thành động lực để em nỗ lực vươn lên trong học tập, chủ động bù đắp kiến thức và duy trì sự ổn định trong học tập.

"Nhà trường rất tự hào về thành tích của Hoài Thu. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của em trong suốt nhiều năm qua", cô Hiến chia sẻ.