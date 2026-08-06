Ngày 5/8, Bộ GD-ĐT công bố quyết định tổ chức thi lại tốt nghiệp THPT đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.



Theo đó, khi có kết quả thi lại, thí sinh có thể sử dụng kết quả này để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên, vấn đề được nhiều người quan tâm đặt câu hỏi là, sau quá trình điều tra, nếu cơ quan công an phát hiện trong số 328 thí sinh thi lại, có thí sinh mắc sai phạm ở lần thi tốt nghiệp đầu tiên thì hướng xử lý thế nào?

Bộ GD-ĐT công bố tổ chức thi lại tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thạch Thảo.

Về điều này, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, nguyên tắc tổ chức thi lại không phải để hợp pháp hóa kết quả hay để những thí sinh nếu có vi phạm thì được xóa bỏ.

“Kể cả thi lại, thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp hoặc trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, nhưng sau đó, cơ quan chức năng phát hiện có vi phạm quy chế, tùy theo tính chất mức độ để xử lý theo quy định, kể cả ngừng việc học, ngừng việc tuyển sinh vào đại học.

Điều này đảm bảo công bằng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đảm bảo thượng tôn pháp luật, có tính chất răn đe để không có sự tái diễn những trường hợp tương tự”, ông Thưởng nói.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, kết quả thi lại của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ được tách ra xét tuyển riêng.

Cụ thể, đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6 bị hủy, theo quy chế, các em không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu là 15 điểm để tham gia xét tuyển đại học trong đợt chung.

“Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, trong công tác lọc ảo, Bộ GD-ĐT sẽ chuyển trạng thái của các thí sinh này thành chưa đủ điều kiện để tham gia xét tuyển chung ở đợt lọc ảo từ ngày 4-10/8. Song, hồ sơ dữ liệu của các thí sinh được bảo lưu hoàn toàn; tức các thí sinh này đăng ký nguyện vọng ra sao, vào trường đại học nào sẽ được giữ nguyên và xét tuyển riêng. Khi có kết quả điểm thi của thí sinh, tùy theo mức độ mà cơ quan điều tra cập nhật cũng như điểm thi lại, Bộ GD-ĐT sẽ xét tuyển với hồ sơ mà các em đã đăng ký. Việc này không làm ảnh hưởng đến các thí sinh khác, đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh”, ông Thảo nói.

Trao đổi riêng với VietNamNet bên lề họp báo, GS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, sau khi có kết quả thi lại, thí sinh sẽ đối chiếu tổng điểm với điểm chuẩn của các trường đại học để xác định mình có trúng tuyển vào nguyện vọng đã đăng ký trong đợt xét tuyển chung hay không.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng thông tin tại họp báo về phương án xử lý đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, việc phải thi lại sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý thí sinh. Tuy nhiên, đây là phương án phù hợp nhất để các em chứng minh năng lực thực chất của mình.

Bộ GD-ĐT đã đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang quan tâm động viên, hỗ trợ tâm lý cho các thí sinh, đồng thời bảo đảm danh tính, quyền lợi của các em trong suốt quá trình thi lại.

Thứ trưởng cũng cho biết, có ý kiến cho rằng việc thi lại giúp thí sinh có thêm thời gian ôn tập. Tuy nhiên, theo ông, áp lực tâm lý mà các em phải đối mặt còn lớn hơn nhiều so với lợi thế về thời gian.

Về công tác ra đề thi cho đợt thi lại, Thứ trưởng Thưởng khẳng định nguyên tắc cao nhất là tuân thủ nghiêm quy chế và bảo đảm tuyệt đối bí mật đề thi.

Ông Thưởng cho hay, kỳ thi lại sẽ được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình; theo đó vẫn phân cấp cho tỉnh Tuyên Quang, song phải có sự giám sát.

“Có ý kiến cho rằng, ở lần thi lại này, cần lắp camera tại các phòng thi với điểm thi của 328 thí sinh, quan điểm cá nhân của tôi là chưa thực sự cần thiết. Bởi trước hết, nếu vì thí sinh và đảm bảo công bằng, cần tạo ra một tâm lý khi tham dự kỳ thi hết sức bình thường, dù thi lại. Tăng cường giám sát, đương nhiên Hội đồng coi thi khác; và sẽ công bố phổ điểm công khai”, ông Thưởng nói.