Chiều 5/8, tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới của bậc mầm non, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết trên địa bàn thành phố hiện có 285 nhóm, lớp mầm non có quy mô dưới 7 trẻ.

Đây là mô hình do cộng đồng dân cư hoặc cá nhân thành lập, nhận chăm sóc trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi. Tuy nhiên, theo Điều lệ trường mầm non mới của Bộ GD-ĐT, có hiệu lực từ ngày 15/8, loại hình này sẽ không còn được phép tồn tại.

Theo bà Điệp, các nhóm, lớp này hiện do UBND cấp xã, phường quản lý, chưa được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục nên gây khó khăn trong công tác quản lý, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ.

Giáo viên và học sinh Trường Mầm non Tân Đông, TPHCM

Sở GD-ĐT đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, hướng dẫn các cơ sở chuyển đổi sang mô hình phù hợp với quy định mới hoặc chấm dứt hoạt động. Thời gian hoàn thành việc chuyển đổi hoặc đóng cửa là trong vòng 6 tháng.

Theo cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tại thời điểm tháng 7/2026, TPHCM hiện có 5.164 cơ sở giáo dục mầm non, gồm 1.832 trường mầm non (694 trường công lập và 1.138 trường dân lập, tư thục) cùng 3.332 cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Toàn thành phố có 24.180 nhóm, lớp, gồm 5.804 nhóm trẻ và 18.376 lớp mẫu giáo, đang chăm sóc, giáo dục 526.593 trẻ.

Trong đó, khối công lập có 210.798 trẻ, chiếm 40,03%; khối ngoài công lập có 315.795 trẻ, chiếm 59,97%.

Ở bậc nhà trẻ, thành phố huy động 117.200 trẻ trên tổng số 308.816 trẻ trong độ tuổi, đạt tỷ lệ 37,95%. Trong số này, khu vực công lập chăm sóc 38.878 trẻ, còn khu vực tư thục 78.322 trẻ.

Đối với bậc mẫu giáo, có 409.393 trẻ đến trường trên tổng số 430.465 trẻ trong độ tuổi, đạt tỷ lệ 95,1%. Khối công lập có 171.920 trẻ, khối tư thục 237.473 trẻ.

Hiện 100% trẻ mầm non tại TPHCM được học 2 buổi/ngày.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục được duy trì ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường được giữ vững, tạo nền tảng thuận lợi để triển khai lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.