Ngày N 6/8, HĐND tỉnh

Theo nghị quyết, học sinh bán trú tại các trường phổ thông nội trú ở các xã biên giới được hỗ trợ tiền đi lại theo khoảng cách từ nhà đến trường.

Cụ thể, học sinh tiểu học có quãng đường từ 4km đến dưới 15km được hỗ trợ 120.000 đồng/tháng, từ 15km trở lên được hỗ trợ 240.000 đồng/tháng.

Đối với học sinh THCS, mức hỗ trợ 120.000 đồng/tháng áp dụng cho quãng đường từ 7km đến dưới 15km và 240.000 đồng/tháng đối với quãng đường từ 15km trở lên. Thời gian hưởng hỗ trợ tối đa 9 tháng trong một năm học.

Ngoài chính sách đi lại, học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn trưa 110.000 đồng/tháng, trong khi học sinh nội trú được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/tháng. Các khoản hỗ trợ này cũng được thực hiện không quá 9 tháng trong năm học.

Trường nội trú liên cấp Ia R'vê đang dần hoàn thiện. Ảnh: Hải Dương

Đối với các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh.

Theo đó, cứ 45 học sinh nội trú được bố trí một định mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng; với học sinh bán trú là 1 triệu đồng/tháng. Nếu số học sinh dư từ 20 em trở lên sẽ được tính thêm một định mức hỗ trợ.

Riêng trường nội trú liên cấp xã Ea Rốk được hưởng các chính sách tương đương quy định tại Nghị định số 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ cùng các chính sách hỗ trợ bổ sung của tỉnh. Trong đó, mức hỗ trợ gạo được quy đổi thành tiền với đơn giá 15.000 đồng/kg.

Ông Lê Văn Cường, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc thành lập và đưa vào hoạt động các trường nội trú liên cấp phù hợp với chủ trương của Đảng, nhà nước nhằm tạo điều kiện cho học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số học tập trong môi trường ổn định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm bỏ học và phát triển nguồn nhân lực gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Năm học 2026-2027, tỉnh Đắk Lắk sẽ có 4 trường nội trú liên cấp đi vào hoạt động gồm Trường Nội trú liên cấp Ia Lốp, Ia R'vê, Buôn Đôn và Ea Rốk. Đây sẽ là nơi học tập, sinh hoạt của khoảng 4.000 học sinh tiểu học và THCS.