Nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã bị kiểm điểm khi để xảy ra công trình vi phạm trật tự xây dựng, không đảm bảo an toàn PCCC. Điển hình trong đó là 3 vị chủ tịch xã ở huyện Thạch Thất bị tạm đình chỉ điều hành công việc để tập trung xử lý hàng loạt công trình vi phạm.

Tại buổi họp báo quý do Bộ Công an tổ chức ngày 2/10, thông tin về vụ án cháy chung cư mini trên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, việc điều tra, xử lý vụ án trên quan điểm không có vùng cấm. Đặc biệt, Công an TP đã đăng ký bổ sung đưa vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.