Văn phòng Chủ tịch nước trong năm 2025 đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu phục vụ tốt các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bám sát kế hoạch hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình và tổ chức phục vụ chu đáo, kịp thời, hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại trước, trong và sau Tết.

Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi gặp mặt

Phát biểu chúc mừng năm mới cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao việc Văn phòng đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng, tổ chức tốt công tác chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, người lao động. Đồng thời, Văn phòng đã chủ động, chu đáo trong tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng Chủ tịch nước cũng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định, phân công.

Ngay trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Ngọ, Văn phòng đã tham mưu, giúp Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong chỉ đạo triển khai các nội dung trong thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14.

Các hoạt động đối ngoại, nhất là thực hiện chương trình Xuân quê hương với các hoạt động, gặp mặt của Chủ tịch nước với kiều bào trên khắp năm châu diễn ra ấm áp, ý nghĩa. Các hoạt động liên quan quốc phòng, an ninh, thăm động viên các lực lượng vũ trang nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ cũng được triển khai chu đáo. Cùng với đó là việc triển khai các hoạt động của lãnh đạo Nhà nước liên quan công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 16…

Chia sẻ về chặng đường phát triển của đất nước, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh những thành tựu to lớn sau gần 40 năm đổi mới. Từ một nền kinh tế khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 100 USD, đến nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD.

Những kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng của toàn dân và đóng góp quan trọng của hệ thống chính trị các cấp.

Đề cập đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch nước cho rằng bước đầu đã đạt kết quả tích cực song cần tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả hơn và thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, Chủ tịch nước đồng thời thẳng thắn chỉ rõ, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu. Bên cạnh đó, Văn phòng cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước để đề xuất kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng phát huy truyền thống hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, giữ vững đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, “vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ”, quyết tâm hoàn thành tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau phải cao hơn nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch nước tin tưởng tập thể Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục nỗ lực, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.