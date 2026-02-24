Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay có buổi thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại buổi làm việc, GS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã báo cáo một số kết quả nổi bật của Viện thời gian qua, trong đó có việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế, thiết chế khoa học.

Cụ thể, trong năm 2025, Viện cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy với mức giảm 31,5%. Từ 44 đầu mối, đến nay, Viện có 26 đơn vị thuộc và trực thuộc, gồm: 4 đơn vị tham mưu, giúp việc; 16 viện chuyên ngành; 2 viện vùng (Viện Trung bộ và Tây Nguyên, Viện vùng Nam bộ); 1 học viện (Học viện Khoa học xã hội); Viện Thông tin khoa học; Nhà xuất bản và tạp chí Khoa học xã hội; Bảo tàng Dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan không gian trưng bày về Hán Nôm tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Thanh Hùng

Cùng với nghiên cứu cơ bản, Viện chú trọng nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong năm 2025, Viện đã chỉ đạo Học viện Khoa học xã hội khẩn trương xử lý những tồn tại, đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Kết quả, Học viện đã được Bộ GD-ĐT đồng ý cho tuyển sinh trở lại 5 ngành tiến sĩ và 4 ngành thạc sĩ.

“Đây là tin vui đặc biệt với toàn thể đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và người học tại Viện. Viện đang tiếp tục chỉ đạo Học viện chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở lại tuyển sinh những ngành quan trọng, hiếm hoặc có nhiều nhu cầu xã hội” - ông Lợi nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ tại buổi làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Thanh Hùng

Theo Thủ tướng, khoa học xã hội không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu học thuật quan trọng mà còn là nền tảng tư duy, là kim chỉ nam cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển mọi mặt của đất nước.

“Trên thế giới, nhiều nhà khoa học lớn đều nhận định khoa học kỹ thuật chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm theo sự hiểu biết về khoa học xã hội. Hai nền tảng khoa học này có mối quan hệ mật thiết với nhau” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Dẫn câu nói nổi tiếng “Không phải mọi thứ có thể đếm được đều quan trọng và không phải mọi thứ quan trọng đều có thể đếm được”, Thủ tướng nhấn mạnh có những giá trị vô hình nhưng cốt lõi mà chỉ khoa học xã hội mới giải đáp được.

Thủ tướng khẳng định Đảng ta luôn coi trọng khoa học xã hội và nhân văn. Đây là một bộ phận không thể tách rời, là trụ cột quan trọng của nền khoa học nước nhà, giữ vai trò đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đội ngũ những nhà khoa học xã hội chính là lực lượng quan trọng góp phần cung cấp “phần hồn” cho sự phát triển, phát huy bản sắc, củng cố sức mạnh nội sinh mà nâng cao sức mạnh “mềm” của quốc gia.

Thủ tướng cùng các đại biểu tại không gian trưng bày của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Thanh Hùng

Thủ tướng cho rằng phải tiếp thu và tiếp tục phát huy tinh thần dấn thân vì khoa học, dấn thân vì đất nước của các bậc tiền bối đi trước.

Ông đề nghị tập thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tập trung nghiên cứu cơ bản nhiều hơn, sâu hơn, rộng hơn với tầm nhìn xa, “nghĩ sâu làm lớn” hơn. Bên cạnh đó, theo ông, phải bảo vệ người “dám nghĩ, dám làm”, thúc đẩy sự cống hiến của mỗi người.

Thủ tướng cũng đề nghị đặc biệt lưu ý việc “ươm trồng” lớp nhà khoa học trẻ kế cận.

“Đào tạo được thế hệ kế cận giỏi hơn mình thì đó mới là thành công, và cũng cần coi đó là một mục tiêu để phấn đấu, đầu tư công sức” - Thủ tướng bày tỏ sự mong mỏi.