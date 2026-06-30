8h ngày 1/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau đây là link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Sở GD-ĐT 34 tỉnh thành nhanh nhất được VietNamNet cập nhật.

TT

34 TỈNH THÀNH

Link tra cứu 

1

TP Đà Nẵng

 

2

TP Hải Phòng

 

3

TPHCM

https://diemthi.hcm.edu.vn 

4

TP Hà Nội

https://tracuu.hanoi.edu.vn

5

TP Huế

 

6

TP Cần Thơ

 

7

Thanh Hóa

 

8

Nghệ An

 

9

Hà Tĩnh

 

10

Sơn La

 

11

Quảng Ninh 

 

12

Lạng Sơn

 

13

Cao Bằng

 

14

Lai Châu

 

15

Điện Biên

 

16

Tuyên Quang

 

17

Lào Cai

 

18

Thái Nguyên

 

19

Phú Thọ

 

20

Bắc Ninh

 

21

Hưng Yên

 

22

Ninh Bình

 

23

Quảng Trị

 

24

Quảng Ngãi

 

25

Gia Lai

 

26

Khánh Hòa

 

27

Lâm Đồng

 

28

Đắk Lắk

 

29

Đồng Nai

 

30

Tây Ninh

 

31

Vĩnh Long

 

32

Đồng Tháp

 

33

An Giang

 

34

Cà Mau

 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

 