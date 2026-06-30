8h ngày 1/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau đây là link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Sở GD-ĐT 34 tỉnh thành nhanh nhất được VietNamNet cập nhật.

TT 34 TỈNH THÀNH Link tra cứu 1 TP Đà Nẵng 2 TP Hải Phòng 3 TPHCM https://diemthi.hcm.edu.vn 4 TP Hà Nội https://tracuu.hanoi.edu.vn 5 TP Huế 6 TP Cần Thơ 7 Thanh Hóa 8 Nghệ An 9 Hà Tĩnh 10 Sơn La 11 Quảng Ninh 12 Lạng Sơn 13 Cao Bằng 14 Lai Châu 15 Điện Biên 16 Tuyên Quang 17 Lào Cai 18 Thái Nguyên 19 Phú Thọ 20 Bắc Ninh 21 Hưng Yên 22 Ninh Bình 23 Quảng Trị 24 Quảng Ngãi 25 Gia Lai 26 Khánh Hòa 27 Lâm Đồng 28 Đắk Lắk 29 Đồng Nai 30 Tây Ninh 31 Vĩnh Long 32 Đồng Tháp 33 An Giang 34 Cà Mau

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.