8h ngày 1/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau đây là link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Sở GD-ĐT 34 tỉnh thành nhanh nhất được VietNamNet cập nhật.
|
TT
|
34 TỈNH THÀNH
|
|
1
|
TP Đà Nẵng
|
|
2
|
TP Hải Phòng
|
|
3
|
TPHCM
|
|
4
|
TP Hà Nội
|
|
5
|
TP Huế
|
|
6
|
TP Cần Thơ
|
|
7
|
Thanh Hóa
|
|
8
|
Nghệ An
|
|
9
|
Hà Tĩnh
|
|
10
|
Sơn La
|
|
11
|
Quảng Ninh
|
|
12
|
Lạng Sơn
|
|
13
|
Cao Bằng
|
|
14
|
Lai Châu
|
|
15
|
Điện Biên
|
|
16
|
Tuyên Quang
|
|
17
|
Lào Cai
|
|
18
|
Thái Nguyên
|
|
19
|
Phú Thọ
|
|
20
|
Bắc Ninh
|
|
21
|
Hưng Yên
|
|
22
|
Ninh Bình
|
|
23
|
Quảng Trị
|
|
24
|
Quảng Ngãi
|
|
25
|
Gia Lai
|
|
26
|
Khánh Hòa
|
|
27
|
Lâm Đồng
|
|
28
|
Đắk Lắk
|
|
29
|
Đồng Nai
|
|
30
|
Tây Ninh
|
|
31
|
Vĩnh Long
|
|
32
|
Đồng Tháp
|
|
33
|
An Giang
|
|
34
|
Cà Mau
|
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.
Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.