Theo nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026 có thể thực hiện trong các ngày từ 18 - 23 tháng Chạp tức từ 5/2/2026 đến 10/2/2026 dương lịch.

Tuy nhiên, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì gia chủ nên tránh cúng ngày 18 và ngày 22 tháng Chạp. Bởi ngày 18 là ngày Âm thác (âm khuyết thiếu) và ngày 22 là ngày Dương thác (dương khuyết thiếu).

“Những ngày âm dương không hài hòa thì mọi việc nên kỵ”, chuyên gia Phạm Đình Hải cho hay.

Những ngày còn lại, chuyên gia gợi ý một số khung giờ đẹp để gia chủ có thể tiến hành cúng ông Công ông Táo như sau:

Ngày 19 tháng Chạp: Từ 11h – 15h

Ngày 20 tháng Chạp: Từ 17h – 19h

Ngày 21 tháng Chạp: 9h – 11h hoặc 15h – 17h

Ngày 23 tháng Chạp: Từ 5h – 7h, 11h – 15h và 17h – 19h

Lễ cúng ông Công ông Táo có thể thực hiện trước hoặc đúng ngày 23 tháng Chạp. Gia chủ nên cúng vào buổi sáng hoặc trưa. Ảnh: Linh Mỹ

Theo TS. Đinh Đức Tiến - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), lễ cúng ông Công ông Táo nên thực hiện vào buổi sáng (thường kết thúc trước chính Ngọ - 12h trưa).

Sau đó, các gia đình sẽ đem tiền vàng cùng mũ, áo, hia đi hóa và thả cá chép ra sông hồ...

TS. Đinh Đức Tiến lý giải, sở dĩ nên cúng ông Công ông Táo vào buổi sáng vì đây là thời điểm bắt đầu của một ngày, còn tinh khiết, trong lành (cả không gian lẫn con người).

Ngoài ra, việc cúng sáng còn mang ý nghĩa là để các Táo lên đường vào buổi chiều, kịp giờ chầu với Ngọc Hoàng.