Theo nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026 có thể thực hiện trong các ngày từ 18 – 23 tháng Chạp (tháng 12/2025 âm lịch), tức từ 5/2/2026 đến 10/2/2026 dương lịch.
Tuy nhiên, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì gia chủ nên tránh cúng ngày 18 và ngày 22 tháng Chạp. Bởi ngày 18 là ngày Âm thác (âm khuyết thiếu) và ngày 22 là ngày Dương thác (dương khuyết thiếu).
“Những ngày âm dương không hài hòa thì mọi việc nên kỵ”, chuyên gia Phạm Đình Hải cho hay.
Những ngày còn lại, chuyên gia gợi ý một số khung giờ đẹp để gia chủ có thể tiến hành cúng ông Công ông Táo như sau:
Ngày 19: Từ 11h – 15h
Ngày 20: Từ 17h – 19h
Ngày 21: 9h – 11h hoặc 15h – 17h
Ngày 23: Từ 5h – 7h, 11h – 15h và 17h – 19h
TS. Đinh Đức Tiến - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, lễ cúng ông Công ông Táo nên thực hiện vào buổi sáng (thường kết thúc trước chính Ngọ - 12h trưa).
Sau đó, các gia đình sẽ đem tiền vàng cùng mũ, áo, hia đi hóa và thả cá chép ra sông hồ...
TS. Đinh Đức Tiến lý giải, sở dĩ nên cúng ông Công ông Táo vào buổi sáng vì đây là thời điểm bắt đầu của một ngày, còn tinh khiết, trong lành (cả không gian lẫn con người).
Ngoài ra, việc cúng sáng còn mang ý nghĩa là để các Táo lên đường vào buổi chiều, kịp giờ chầu với Ngọc Hoàng.
TS. Đinh Đức Tiến cho biết, để chuẩn bị chu đáo cho Tết ông Công ông Táo, theo phong tục của Việt Nam, các gia đình sẽ mua sắm một số lễ vật như hương, hoa, trái cây, trầu cau, nước lã... và tiền vàng.
Ngoài ra, mâm lễ còn có 3 bộ mũ, áo, hia (gồm 2 ông và 1 bà). Trong đó, mũ của ông thì có cánh chuồn để thẳng, còn mũ của bà thì không có cánh chuồn.
“Màu sắc của các bộ mũ, áo, hia này cũng thay đổi theo từng năm, phụ thuộc vào ngũ hành”, TS. Đinh Đức Tiến chia sẻ.
Đặc biệt, theo phong tục, trong mâm lễ cúng ông Công ông Táo không thể thiếu cá chép sống, tượng trưng cho phương tiện để Táo quân cưỡi về trời. Khi lễ cúng hoàn tất, gia chủ thường phóng sinh cá chép ra sông, hồ.
Nếu không có điều kiện, các gia đình có thể thay thế bằng cá chép giấy.
Theo vị chuyên gia này, cùng với các lễ vật kể trên, tùy thuộc điều kiện, mỗi gia đình có thể cúng đồ ngọt, làm mâm cơm chay hoặc mặn.
Với mâm cúng mặn, các gia đình cần chuẩn bị rượu, thịt (gà, chân giò) và đĩa xôi; hoặc làm mâm cúng thông thường gồm các món như: thịt gà, giò, món xào, món canh chân giò nấu măng/canh xương, nem rán/chả giò...
Tuy nhiên, tùy thuộc vào quan niệm của từng vùng miền, tập tục của từng địa phương và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà các món ăn trong mâm cúng ông Công ông Táo có thể có chút khác biệt.
Dưới đây là bài khấn ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin):
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.
Tín chủ (chúng) con là: ...
Ngụ tại: ...
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương, tín chủ con thành tâm kính bái.
Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.
Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Chuyên gia Phạm Đình Hải nhấn mạnh, trong ngày làm lễ cúng ông Công ông Táo, gia chủ cần chú ý lựa chọn trang phục nghiêm chỉnh, gọn gàng và có thể cùng toàn thể con cháu trong gia đình lễ.
Văn khấn cần đọc rõ ràng, nêu rõ ngày giờ, họ tên gia chủ, địa chỉ nơi ở và trình bày cụ thể là nhân dịp ngài Táo quân về trời chầu Ngọc đế, gia chủ sắm lễ cúng tiễn ngài.
Những vị thần phải thỉnh mời là Táo quân, Thổ công và các vị gia thần. Cần mời đúng, đủ tên các vị thần, không nói vắn tắt. Cụ thể là: Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ Phúc đức chính thần, Ngũ phương Long mạch Tiếp dẫn tài thần, bản gia chư vị Tôn thần.
Theo chuyên gia Phạm Đình Hải, trong lúc khấn, gia chủ cũng “kiểm điểm” lại những việc đúng - sai trong năm của gia đình (có thể niệm trong đầu), thành thật nhận sai lầm của mình và hứa sửa đổi.
Những việc tốt trong năm của gia đình cũng nên khấn rõ ràng để động viên toàn gia đình, việc sai sót cần rút kinh nghiệm. Đây là điểm quan trọng nhằm phát huy tốt ý nghĩa của lễ cúng.
Ngoài ra, sau khi cúng xong, gia chủ nên thực hiện nghi thức hóa vàng một cách chậm rãi, đợi từng thứ hóa gần hết mới hóa đồ tiếp theo, không cời mạnh khiến khói bụi bay mù mịt.
Tro hóa mã nên để nguội, gói kín bỏ đúng nơi quy định, không đổ xuống ao hồ, sông suối.