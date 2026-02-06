Cúng ông Công ông Táo vào ngày, giờ nào tốt?

Theo nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026 có thể thực hiện trong các ngày từ 18 – 23 tháng Chạp (tháng 12/2025 âm lịch), tức từ 5/2/2026 đến 10/2/2026 dương lịch.

Tuy nhiên, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì gia chủ nên tránh cúng ngày 18 và ngày 22 tháng Chạp. Bởi ngày 18 là ngày Âm thác (âm khuyết thiếu) và ngày 22 là ngày Dương thác (dương khuyết thiếu).

“Những ngày âm dương không hài hòa thì mọi việc nên kỵ”, chuyên gia Phạm Đình Hải cho hay.

Những ngày còn lại, chuyên gia gợi ý một số khung giờ đẹp để gia chủ có thể tiến hành cúng ông Công ông Táo như sau:

Ngày 19: Từ 11h – 15h

Ngày 20: Từ 17h – 19h

Ngày 21: 9h – 11h hoặc 15h – 17h

Ngày 23: Từ 5h – 7h, 11h – 15h và 17h – 19h

Tùy điều kiện mà mỗi nhà sẽ chọn thời gian phù hợp để cúng ông Công ông Táo, có thể cúng đúng ngày hoặc trước ngày 23 tháng Chạp

TS. Đinh Đức Tiến - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, lễ cúng ông Công ông Táo nên thực hiện vào buổi sáng (thường kết thúc trước chính Ngọ - 12h trưa).

Sau đó, các gia đình sẽ đem tiền vàng cùng mũ, áo, hia đi hóa và thả cá chép ra sông hồ...

TS. Đinh Đức Tiến lý giải, sở dĩ nên cúng ông Công ông Táo vào buổi sáng vì đây là thời điểm bắt đầu của một ngày, còn tinh khiết, trong lành (cả không gian lẫn con người).

Ngoài ra, việc cúng sáng còn mang ý nghĩa là để các Táo lên đường vào buổi chiều, kịp giờ chầu với Ngọc Hoàng.