Việc sắp xếp không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính, hướng đến tinh gọn bộ máy, mà còn là điều chỉnh không gian kinh tế, điều chỉnh về phân công phân cấp, điều chỉnh về phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế.

Ngày 12/6/2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo nghị quyết, số đơn vị hành chính cấp tỉnh được sắp xếp để giảm từ 63 xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Trong đó, 19 tỉnh và 4 thành phố được hình thành sau sắp xếp, còn 11 địa phương giữ nguyên.