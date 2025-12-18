Sáng 26/8/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết chương trình, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Tại đây, lãnh đạo Chính phủ chính thức công bố, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước sớm hơn 5 năm 4 tháng so với kế hoạch ban đầu.

“Với tinh thần bứt phá, thần tốc và táo bạo, chúng ta quyết tâm rút ngắn thời gian, đặt mục tiêu hoàn thành nhà ở cho người có công trước ngày 27/7/2025 và cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8/2025”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phát huy truyền thống của dân tộc, những năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình chính sách về nhà ở cho người có công, nhà ở cho hộ nghèo. Tuy nhiên, đến năm 2023, cả nước vẫn còn 400.000 gia đình sống trong những ngôi nhà tạm bợ, thiếu kiên cố.

Trước bối cảnh đó, hội nghị Trung ương 8 khóa 13 đã ban hành Nghị quyết số 42 về tiếp tục nâng cao chất lượng chính sách xã hội. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 là xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng vì thiên tai, biến đổi khí hậu và nhất là người có công với cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn dân, từ kinh nghiệm thực hiện của Bộ Công an, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn, không ngừng rút kinh nghiệm, rút ngắn thời gian hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Với tinh thần đó, trong vòng 1 năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương đã tiến hành một chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng (trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với khoảng 12,3 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, "3 cứng" (mái cứng, tường cứng, nền cứng) với 12 mẫu nhà phù hợp điều kiện từng nơi.

Theo đánh giá, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chương trình đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chương trình được triển khai với vai trò chủ đạo của nhà nước đồng thời huy động tối đa nguồn lực xã hội: doanh nghiệp, tổ chức, từng người dân đóng góp theo phương châm “ai có của góp của, ai có công góp công”.

Ngay khi chương trình phát động đầu 2025, các địa phương lập ban chỉ đạo khẩn, phân bổ vốn, lập kế hoạch rõ ràng, theo dõi từng căn nhà với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Nhiều nơi hoàn thành trước thời hạn vài tháng. Các bộ như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội… đều góp sức với tiền, vật liệu, ngày công… giúp đẩy nhanh tiến độ, giảm gánh nặng chi phí.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước không chỉ đơn thuần là một hoạt động hỗ trợ về nhà ở mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ nét chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Những “mái ấm” được bàn giao không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn mang ý nghĩa sâu rộng. Đó là giúp người dân yên tâm sinh sống, lao động, ổn định kinh tế, tạo thuận lợi cho phát triển giáo dục, y tế từ đó thoát nghèo bền vững; Củng cố niềm tin với chính sách an sinh xã hội; Lan tỏa tinh thần đoàn kết, vun đắp nghĩa đồng bào, tăng cường kết nối xã hội.

